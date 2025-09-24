Speciallärare till Björknäs anpassade gymnasieskola, Nacka kommun
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Björknäs anpassade gymnasieskola / Speciallärarjobb / Nacka Visa alla speciallärarjobb i Nacka
2025-09-24
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Björknäs anpassade gymnasieskola i Nacka
Björknäs anpassade gymnasieskola söker en speciallärare.
Hos oss arbetar du i ett engagerat team med låg personalomsättning, där vi har roligt tillsammans, stöttar varandra och tror på varje elevs möjligheter. Din närmaste chef är utbildad specialpedagog och månar om att skapa goda förutsättningar för både elever och personal. Här finns en genuin vilja att du ska växa i din roll!
Välkommen till Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola
Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola är för elever med flerfunktionsvariationer. Skolan har en tillgängliganpassad gård som delas med vår anpassade förskola. På gymnasiet har vi två klasser med sju elever i varje klass, vilket möjliggör en hög personaltäthet och undervisning där varje barn ges rätt förutsättning att utvecklas. Vi använder oss av AKK, tydliggörande pedagogik och digitala verktyg för att öka självständigheten hos våra elever. Läs mer om oss här
Ditt uppdrag
I rollen som speciallärare är du mentor för en klass med sju elever som primärt läser ämnesområden på anpassad gymnasieskola. Du undervisar i alla ämnesområden, både individuellt och i mindre grupper. Över tid kan du få komma undervisa elever på vår anpassade grundskola. Du ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen utifrån läroplanen och skollagen för att ge eleverna bästa möjliga utveckling. Du följer läroplanen LgrA22 samt anpassar undervisningen utifrån elevernas behov, intressen och förutsättningar. Tillsammans med kollegor ansvar du för elevernas hela skoldag, vilket inkluderar såväl undervisning som raster, lunch och övergångar.
Du håller dig uppdaterad om nya rön och forskning inom specialpedagogik samt delar med dig av dina teoretiska kunskaper och din pedagogiska kompetens. Du observerar, dokumenterar, följer upp, skriver handlingsplaner, ansöker om tilläggsbelopp, upprättar åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar samt genomför och analyserar screeningar och andra kartläggningar. Du samverkar kring elevernas behov med andra aktörer, både inom och utanför skolan. I rollen ingår mentorskap, utvecklingssamtal och daglig dialog med vårdnadshavare. Du bjuder in till och leder möten med elever och vårdnadshavare för att informera om och diskutera valda insatser.
Du leder och ansvarar för ett arbetslag på gymnasiet med fyra till fem elevassistenter. Du arbetsleder och handleder dem i specialpedagogiska frågor och det dagliga pedagogiska arbetet. Ni arbetar som ett team men har även nära kontakt med skolans elevhälsoteam, skolledning och andra arbetslag. Ni träffas regelbundet och samarbetar gällande elever, planering, bedömning, pedagogisk utveckling och systematiskt kvalitetsarbete.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
lärarlegitimation
speciallärar- eller specialpedagogexamen
erfarenhet av att arbeta som speciallärare, specialpedagog och/eller lärare inom anpassad skola
erfarenhet av att undervisa elever inom autismspektrum som läser ämnesområden inom anpassad skola
erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar med IF, rörelsenedsättning och/eller kombination av olika NPF-diagnoser
erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
speciallärarutbildning med specialisering intellektuell funktionsnedsättning
erfarenhet av att arbetsleda elevassistenter eller liknande
kunskap i och erfarenhet av att kartlägga behov och dokumentera stödinsatser, såsom pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram
god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala läromedel
kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån tydliggörande pedagogik.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att samarbeta, kommunicera och bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Din kunskap, professionalitet och relationsskapande förmåga skapar trygghet, tillit, förtroende och en god grund för lärande. Du tar gärna egna initiativ och sätter i gång aktiviteter utan att invänta instruktioner. Samtidigt har du lätt för att hantera olika arbetsuppgifter, arbetssätt och situationer samt anpassar dig efter ändrade omständigheter - alltid med verksamhetens och elevernas bästa och behov i fokus. Som ledare är du tydlig, trygg och lyhörd. Du skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje för både elever och elevassistenter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola erbjuder dig en trivsam och inspirerande arbetsplats i natursköna Saltsjö-Boo, nära Björknäs centrum. Här har du nära till kommunikation och goda möjligheter till fri parkering. Vi är en välfungerande verksamhet med tydliga strukturer som vi kontinuerligt utvecklar för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar.
Som speciallärare hos oss blir du en del av ett engagerat team med legitimerade lärare, speciallärare och elevassistenter. Du får samarbeta med kompetenta, lösningsfokuserade och stöttande kollegor som gärna delar erfarenheter och tror på kollegialt lärande. Vi erbjuder kontinuerliga fortbildningar och internutbildningar i AKK, tydliggörande pedagogik och digitala verktyg. Du får också stöd från den centrala Barn- och elevhälsan i form av specialistkunskaper, system, utrustning, handledning och utbildning. Som nyanställd får du en gedigen introduktion och en mentor som stöttar dig in i rollen.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Ulrika Kjellberg på 070-4318525 och ulrika.kjellberg@nacka.se
.
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2025-10-15!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/565". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Björknäs anpassade gymnasieskola Kontakt
Ulrika Kjellberg (biträdande rektor) 070-4318525,ulrika.kjellberg@nacka.se Jobbnummer
9525167