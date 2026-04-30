Speciallärare till Bjäkenbackens skola, Mora Kommun
Publiceringsdatum2026-04-30
Arbetsplats
Bjäkenbacken skola är en F-6-skola med ca 170 elever. Här finns två fritidshemsavdelningar och vår personal har vilja, driv och kompetens för det arbete vi gör och hela tiden utvecklar. Vi ligger naturnära till och satsar på olika rörelseaktiviteter främst utomhus. Skog finns i nära anslutning till skolan och tillgänglig som lärmiljö. Bjäkenbackens skola är belägen i byn Östnor några kilometer utanför centrala Mora.
Välkommen att söka till oss och bli en del av vårt engagerande team!
Som speciallärare hos oss ingår du i skolans elevhälsoteam där samarbete mellan elevhälsans professioner sker, elevers utveckling står alltid i fokus. Ett nära samarbete mellan lärare, övriga kollegor och elevhälsan är en grundförutsättning i vårt arbete där eleverna sätts främst. Arbetet innebär undervisning på låg- och mellanstadiet. Dina arbetsuppgifter
Du genomför kartläggning, stöd och dokumentation kring elever i behov av anpassningar och särskilt stöd. I uppdraget ingår att i samarbete med skolans övriga lärare undervisa elever i olika konstellationer så som i helklass, mindre undervisningsgrupper samt individuellt. Du förväntas ha en aktiv roll på skolan när det gäller elevhälsoarbete av främjande och förebyggande art med fokus på tillgängliga lärmiljöer och elevers kunskapsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med speciallärarexamen med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling alternativt matematikutveckling.
Du ska ha goda kunskaper i skolans styrdokument och kunna omsätta dem i ditt arbete. Uppdraget kräver goda ledaregenskaper, hög social kompetens och kommunikativ förmåga. Du är en person som är lugn och trygg i dig själv och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är flexibel, serviceinriktad och lösningsfokuserad. Du har förmåga att självständigt kunna planera, undervisa och följa upp arbetet och även kunna göra detta tillsammans med kollegor. Du behöver kunna ta handledning och följa uppgjorda strukturer.
Som person ser vi att du trivs i en roll där du arbetar självständigt och tar stort ansvar för att driva det specialpedagogiska arbetet framåt. Du har lätt för att initiera insatser och pedagogiska anpassningar utifrån elevernas behov och väntar inte på instruktioner för att påbörja ett utvecklingsarbete när du ser att något behöver förändras. I ditt arbete är du strukturerad, trygg och självgående, och du har förmågan att planera, genomföra och följa upp stödinsatser på ett sätt som skapar kontinuitet och kvalitet.
Du har en stark relationsskapande förmåga och bygger förtroendefulla kontakter med elever, kollegor och vårdnadshavare. Med lyhördhet och tydlig kommunikation skapar du goda samarbeten och en trygg lärmiljö där eleverna känner sig sedda och får rätt stöd. Din pedagogiska insikt är väl utvecklad, och du har god förståelse för lärandeprocesser, specialpedagogiska metoder och hur undervisningen kan anpassas för att möta varje elev där den befinner sig. Genom professionella bedömningar, reflektion och uppföljning bidrar du till att stärka både elevens utveckling och skolans gemensamma arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Lärarexamen inklusive lärarlegitimation, speciallärarexamen.
För- och grundskoleförvaltningen
Vi söker nya kollegor som ska vara delaktiga i den fortsatta utvecklingen av Mora kommun. Som medarbetare hos oss delar du vår värdegrund. Den tar avstamp i ett positivt förhållningssätt, eget ansvar och självklart ha medborgaren i fokus. För- och grundskoleförvaltningens värdegrund är att alla är olika och lika bra!
Hälsa och utveckling är naturliga inslag för våra medarbetare.
Mora kommun har väl fungerande skolor med skickliga lärare, skolledare och elever. Vi lyfter resultaten genom en medveten satsning på engagerad och kompetent personal, kompetensutveckling och lärarlyftssatsningar. Det kollegiala lärandet är en av de genomgripande insatser som bildar en röd tråd från förskola till högskola och ett av skälen till den höga trivseln och det goda samarbetet.
Mora kommun har en central elevhälsoenhet med alla professioner som stödjer kommunens förskolor och skolor. Elevhälsan har en viktig roll i ett pågående tillgänglighetsarbete enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens modell.
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: Mora kommun som arbetsgivare
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare Rekryteringslots
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: Personuppgiftshantering.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213), https://www.morakommun.se/ledigajobb
Fredsgatan 16 (visa karta
)
792 32 MORA
För- och grundskoleförvaltningen, Grundskolor, Bjäkenbackens skola
Sveriges Lärare sverigeslarare@mora.se 0250-26000
9884114