Speciallärare till Barn och ungdomsavdelningar A Rosersberg

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvården ska bedriva utbildning för barn och unga inom ramen för grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Undervisningen sker i mindre undervisningsgrupper i en trygg och strukturerad miljö och är en integrerad del av de behandlings- och stödinsatser som erbjuds inom verksamheten. Utbildningen syftar till att skapa förutsättningar för varje elev att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och stärka sina möjligheter till vidare studier, arbete och ett liv utan kriminalitet.
Till de kommande barn- och ungdomsavdelningarna söker vi nu en speciallärare som vill vara med och bidra till att unga i en utsatt livssituation ges möjlighet att lyckas i skolan och utvecklas mot en fungerande framtid.Publiceringsdatum2026-03-03Arbetsuppgifter
Som speciallärare arbetar du med att identifiera och undanröja hinder i lärmiljön samt bidra till att skapa tillgängliga och inkluderande undervisningssituationer utifrån elevernas individuella behov.
I uppdraget ingår att genomföra pedagogiska kartläggningar och bedömningar, analysera elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd, medverka i upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram, ge specialpedagogiskt stöd till elever i behov av stödinsatser, handleda och stödja pedagogisk personal i specialpedagogiska frågor, bidra till utveckling av lärmiljöer och undervisningsmetoder, medverka vid behov i elevhälsans tvärprofessionella arbete samt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet
Arbetet sker i enlighet med skollagen och gällande läroplaner.
Du ingår även i ett nationellt speciallärarnätverk tillsammans med kollegor från Kriminalvårdens övriga barn- och ungdomsverksamheter. Nätverket bidrar till kollegialt lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling av det pedagogiska arbetet på nationell nivå.
Tjänsten är placerad på anstalten Rosersberg.Kvalifikationer
I din roll som speciallärare är du en skicklig pedagog med vilja och förmåga att motivera, entusiasmera och leda studerande att nå sina mål. Du är tydlig och engagerad i ditt arbete och har god förmåga att skapa struktur och systematik. Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, varför god samarbets- och initiativförmåga är viktiga egenskaper liksom att du kan arbeta självständigt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Speciallärarexamen med inriktning mot någon av inriktningarna språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling eller intellektuell funktionsnedsättning
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• God datorkunskap och vana att arbeta med digitala stödsystem
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från arbete på IM-programmet
• Erfarenhet från arbete från högstadie- och gymnasiet
• Erfarenhet från anpassad skola
• Erfarenhet från arbete som speciallärare
• Erfarenhet av att ha arbetat med systematiskt kvalitetsarbete
• Erfarenhet av att handleda på distans
• Erfarenhet av arbete med specialpedagogisk utredning och kartläggning
• Erfarenhet av och kunskap om kompensatoriska hjälpmedel
