Speciallärare till anpassad gymnasieskola med inriktning IF
2026-04-16
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Polhemsskolan är Gävle största gymnasieskola med ca 1600 elever. På Polhemsskolan finns 10 nationella program, varav ett studieförberedande, nio yrkesprogram och anpassad gymnasieskola. På Polhemsskolan finns väl utvecklade arbetslag och ett omfattande kvalitetsarbete vars syfte är att öka elevernas måluppfyllelse.
Publiceringsdatum 2026-04-16
Vi söker nu två speciallärare till anpassad gymnasieskola varav en av tjänsterna är kopplat till undervisning i yrkesprogram där eleverna läser ämnen och den en andra tjänsten är mot individuella programmet där eleverna läser mot ämnesområden.
I anpassad grundskola arbetar du tillsammans med övriga pedagoger i undervisningen som exempelvis förskollärare, fritidspedagog, elevassistenter men vi arbetar även i nära samarbete med vårdnadshavare och andra aktörer utanför skolan. Utbildningen i anpassad skola ger eleven viktiga kunskaper och värden, bidrar till personlig utveckling och social gemenskap och skapar en god grund för att kunna delta aktivt i samhället.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
att ansvara för planering, undervisning och bedömning enligt beslutade mål och riktlinjer för anpassad skola
att skapa en skola där alla känner sig trygga och sedda
att utforma en bra, lustfylld och varierad skoladag med elevernas bästa i fokus
att med din kompetens utmana och stödja eleverna så att de når goda studieresultat
att anpassa din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker två speciallärare - en till ämnen och en till ämnesområden med följande krav:
* Till tjänsten ämnen är kravet att du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i åk 4-6, 7-9 eller på gymnasiet samt vidareutbildning till speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
* Till tjänsten ämnesområden är kravet förskollärarlegitimation samt vidareutbildning till speciallärare inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
* Du är förtrogen med och har kunskap om läroplanen för anpassad skola.
* Du har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Vidare ses följande som meriterande:
* Erfarenhet av att ha arbetat inom anpassad skola.
* Kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office samt att använda dator/Ipad som ett pedagogiskt verktyg.
* Erfarenhet av arbete med målgruppen med intellektuell funktionsnedsättning, flerfunktionshinder, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, syn- och hörselnedsättningar.
* Tidigare erfarenhet av AKK, teckenspråk och lågaffektivt bemötande.
För att lyckas i rollen är du:
* förtroendeingivande, lugn och skapar tillit
* tar initiativ i sociala sammanhang och har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med kollegor, medborgare och aktörer
* anpassar dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
För att vi ska kunna bedöma din ansökan krävs att du i din ansökan bifogar förskollärar- eller lärarlegitimation samt verifiering av din speciallärarutbildning.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
* generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
* ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
* flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
