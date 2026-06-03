Speciallärare till anpassad gymnasieskola inriktning ämnesområden
Gävle kommun, Anpassad gymnasieskola / Speciallärarjobb / Gävle Visa alla speciallärarjobb i Gävle
2026-06-03
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Polhemsskolan är Gävle största gymnasieskola med ca 1600 elever. På Polhemsskolan finns 10 nationella program, varav ett studieförberedande, nio yrkesprogram och anpassad gymnasieskola. På Polhemsskolan finns väl utvecklade arbetslag och ett omfattande kvalitetsarbete vars syfte är att öka elevernas måluppfyllelse.
En av tjänsterna är kopplat till undervisning i yrkesprogram och eleverna läser ämnen. Den andra tjänsten är mot individuella programmet där eleverna läser mot ämnesområden.
I anpassad grundskola arbetar du tillsammans med övriga pedagoger i undervisningen som exempelvis förskollärare, fritidspedagog, elevassistenter men vi arbetar även i nära samarbete med vårdnadshavare och andra aktörer utanför skolan. Utbildningen i anpassad skola ger eleven viktiga kunskaper och värden, bidrar till personlig utveckling och social gemenskap och skapar en god grund för att kunna delta aktivt i samhället.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
att ansvara för planering, undervisning och bedömning enligt beslutade mål och riktlinjer för anpassad skola
att skapa en skola där alla känner sig trygga och sedda
att utforma en bra, lustfylld och varierad skoladag med elevernas bästa i fokus
att med din kompetens utmana och stödja eleverna så att de når goda studieresultat
att anpassa din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
I den här rekryteringen kan det komma att intervjuer sker löpande.Kvalifikationer
Till tjänsten speciallärare inriktning ämnesområden ämnesområden söker vi dig med:
• förskollärarlegitimation och gärna vidareutbildning till speciallärare inrikting intellektuell funktionsnedsättning
• som är förtrogen med och har kunskap om läroplanen för anpassad skola
• har tidigare erfarenhet av att arbeta med intellektuell funktionsnedsättning, flerfunktionshinder, neuropsykiatriska funktionshinder, syn och hörsel
• har kunskap om och erfarenhet av arbete med digitala verktyg
• har förmåga att uttrycka dig väl i det svenska språket i såväl tal som skrift
Tidigare erfarenhet av AKK, teckenspråk och lågaffektivt bemötande är meriterande i denna tjänst liksom att ha arbetat inom anpassad skola.
För att lyckas i rollen är du:
Stabil: Du ger förtroende och har förmåga att sprida lugn och stabilitet.
Relationsskapande: Du tar initiativ i sociala sammanhang och har en förmåga att skapa tillit i dina yrkesrelationer.
Samarbetsorienterad: Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med elever, kollegor, vårdnadshavare och andra aktörer.
Flexibel:Du anpassar dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C324771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
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801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Anpassad gymnasieskola Kontakt
Sveriges Lärare
Linda Olström linda.olstrom@gavle.se 0790729966 Jobbnummer
9943962