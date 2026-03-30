Speciallärare till Anpassad gymnasieskola
2026-03-30
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
I centrala stan finns Luleå Gymnasieby som är ett campusområde som samlar de flesta kommunala gymnasieutbildningarna med nästan 2300 elever. Eleverna i Luleå Gymnasieby skall ges förutsättningar för ett livslångt lärande genom att fokusera på kunskaper, delaktighet, ansvarstagande och ledarskap så att de förbereds för arbetslivet och som samhällsmedborgare i övrigt. Kontakterna med näringslivet är många och i de lokala styrgrupperna samverkar näringslivet med gymnasieskolan för att skapa goda förutsättningar för eleverna att vara väl förberedda för tiden efter gymnasieutbildningen.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa inom den anpassade gymnasieskolan. Undervisningen sker främst inom det individuella programmet med inriktning mot ämnesområden. I tjänsten ingår även mentorskap.
Den anpassade gymnasieskolan vänder sig till elever med intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen är fyraårig och frivillig. Luleå kommuns anpassade gymnasieskola erbjuder fyra program: Individuella programmet, Programmet för handel och service, Programmet för hotell, restaurang och bageri samt Programmet för fastighet och byggnation.
Du ingår i ett arbetslag där du samarbetar med kollegor samt med andra professioner både inom och utanför skolan. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån gällande styrdokument och elevernas individuella behov. Genom en strukturerad och varierad undervisning skapar du goda förutsättningar för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Tillsammans med kollegor bidrar du aktivt till verksamhetens uppdrag och till den gemensamma utvecklingen av utbildningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med vidareutbildning till speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
Du har god kommunikativ förmåga och kan motivera elever samt skapa delaktighet i undervisningen. Som person är du trygg, ansvarstagande och generös med att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Du har förmåga att leda och organisera ditt arbete på ett sätt som skapar bästa möjliga förutsättningar för varje elev.
Eftersom arbetet sker i arbetslag är god samarbetsförmåga en förutsättning. Du är flexibel i ditt förhållningssätt, har lätt för att anpassa dig till nya situationer och visar god förmåga att läsa av och bemöta elevers olika behov.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt erfarenheter av alternativ och kompletterande kommunikation. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316034". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Ulla Mattila ulla.mattila@skol.lulea.se 0920-45 33 09 Jobbnummer
9826035