Speciallärare till anpassad gymnasieskola
2025-10-09
Elevens framtid - vårt uppdrag! Nu finns en ledig tjänst på en av Sveriges bästa arbetsplatser! Ållebergsgymnasiet i Falköping arbetar med Kunskap, Trivsel och Kvalitet.
Nu behöver vi förstärka med ytterligare en speciallärare till vår Anpassade gymnasieskola - nationella programmet.
Missa inte chansen att bli en stolt Ållebergare!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi behöver nu påfyllning i arbetslaget på våra nationella program Anpassad gymnasieskola. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där samarbete och kollegialt lärande är en självklar del i vardagen.
Vi utgår från eleven i centrum med en tro på deras förmåga samt uppmuntrar till kreativitet och nyfikenhet. Vi tror på, och jobbar med ständig utveckling och hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra.
Vi arbetar tillsammans för att Ållebergsgymnasiet ska vara en plats att längta till - för både elever och personal. Här blir du ett viktigt bidrag i den gemensamma arbetsmiljön!
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har lärarlegitimation/speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning, eller erfarenhet från annan pedagogisk verksamhet. Erfarenhet av att arbeta med ungdomar med funktionsnedsättningar är meriterande. Gärna som yrkeslärare inom Anpassad gymnasieskola med exempelvis digitala kompetenser.
Som lärare uppvisar du stor flexibilitet för att eleverna, utifrån sina förutsättningar och att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Du anpassar ditt arbetssätt efter elevernas behov och förutsättningar, och din undervisning utgår från ett inspirerande sätt. Du engagerar dig i eleverna och deras mål genom ett relationellt och professionellt förhållningssätt.
I din yrkesroll är du trygg, flexibel och har god samarbetsförmåga. Vidare söker vi dig som brinner för att skapa en inkluderande och meningsfull skolgång för varje elev. Du ska ha god insikt i skolans uppdrag och kunskap om gällande styrningar är en förutsättning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Upplysningar
Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden.
Tjänsten kan eventuellt bli tillsatt internt om överskott av kompetens identifieras inom organisationen och då avbryts denna rekrytering.
Om du blir kallad på intervju ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister för arbete inom skola eller förskola i Sverige (RPS 442.5 2008-06-18/1).https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Falköpings kommun
Du hittar oss mellan Sveriges två största sjöar, vid foten av unika platåberg och böljande kultur- och jordbrukslandskap. Här lever vi härligt småstadsliv med storstadens utbud bara en timme bort med tåg. Ja, vi har det bästa av två världar i en tid då de flesta av oss söker balans.
Falköpings kommun eftersträvar att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter de kvalitéer som mångfald tillför våra verksamheter för att skapa en hållbar utveckling. Vår gemensamma värdegrund utgår ifrån att vi som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott arbetsklimat med engagerade kollegor.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på https://www.livetiskaraborg.se/och
upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
