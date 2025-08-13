Speciallärare till anpassad gymnasieskola
2025-08-13
Elof Lindälvs gymnasiums anpassade skolform söker en speciallärare med behörighet att undervisa i gymnasiegemensamma ämnen på de nationella programmen.
Vår skola präglas av ett inkluderande arbetssätt där vi ser till varje elevs förutsättningar och behov för att ge de bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som gymnasielärare hos oss
Som speciallärare hos oss kommer du att undervisa i dina ämnen men även vara stöd på andra lektioner. Rollen kräver tätt samarbete med kollegor och förmåga att tänka utanför boxen för att kunna möta elevernas olika behov. I tjänsten ingår mentorskap för några av våra elever på programmen och du är bekväm i kontakten med vårdnadshavare och nätverk runt eleverna. Tillsammans med övriga pedagoger skapar du en lärandemiljö som präglas av trygghet, förståelse och respekt. Du deltar i skolans gemensamma utvecklingsarbete och bidrar till skolans pedagogiska planering och strategi.Publiceringsdatum2025-08-13Profil
Du har förmåga att anpassa undervisning och stöd efter individuella behov och förutsättningar, samt god samarbetsförmåga och vilja att arbeta tillsammans med ett tvärprofessionellt team. Du ska också ha ett starkt engagemang och intresse för att arbeta med unga människor och deras utveckling. Dessutom är goda kommunikativa färdigheter viktiga för att kunna skapa en positiv och tillitsfull relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är legitimerad som speciallärare med behörighet att undervisa i gymnasiegemensamma ämnen på nationella program, anpassat gymnasium
Det är meriterande om du har:
- behörighet i hem och konsumentkunskap eller annat ämne
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/utbildning-och-barnomsorg/gymnasieskola/elof-lindalvs-gymnasiumhttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-gymnasium--arbetsmarknad
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
Observera att belastningsregister kommer att behöva uppvisas i samband med anställning. Du kan beställa ett registerutdrag, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Välkommen med din ansökan senast 27 augusti.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Lisa Jönsson, rektor 0300-833431
9456631