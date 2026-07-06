Speciallärare till Anpassad gymnasieskola - Individuella programmet
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2026-07-06
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Anpassad gymnasieskola består idag av Individuellt program, Nationellt program, Anpassad utbildning för vuxna, Korttidstillsyn samt skolans café. Verksamheten växer och utvecklas — och vi är stolta över att våra elever driver tre UF‐företag, vilket ger dem möjlighet att utveckla entreprenörskap, delaktighet och arbetslivskompetens.
På Individuella programmet arbetar vi i ett arbetslag med stort elevfokus, mycket hjärta och hög professionalism. Vi möter elever med intellektuell funktionsnedsättning, och undervisningen är individanpassad, funktionell och vardagsnära.
Vi arbetar i i mindre team med pedagoger och elevassistenter i så elevgrupper, , med ett relationellt förhållningssätt och lågaffektivt bemötande som grund. Vår lärmiljö är tydlig, strukturerad och tillgänglig. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är en naturlig del av arbetet som ex. användning av bildstöd och tecken. Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp undervisning inom de fem ämnesområdena på Individuella programmet.
Skapa en tillgänglig, tydlig och strukturerad lärmiljö genom språkutvecklande arbetssätt, tydliggörande pedagogik och AKK.
Arbeta med lågaffektivt bemötande och ett relationellt förhållningssätt i alla delar av undervisningen.
Leda och samarbeta nära ett team av elevassistenter för att tillsammans skapa trygghet, förutsägbarhet och meningsfull undervisning.
Anpassa undervisningen utifrån varje elevs kommunikativa, sociala och kognitiva förutsättningar.
Arbeta tillsammans med elevhälsoteamet kring strategier, anpassningar och elevhälsoinsatser.
Delta i verksamhetens kollegiala lärande genom gemensam reflektion, analys och planering.
Aktivt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet, där dokumentation, uppföljning och analys är en naturlig del av arbetet.
Samverka både internt och externt. Kvalifikationer
Lärarexamen samt Speciallärarutbildning med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning. Även du som har förskollärarutbildning eller lärare i fritidshem, och är intresserad av att att påbörja speciallärarutbildning är välkommen med din ansökan.
B-körkortAnställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Urval och intervjuer sker löpande.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: Barn- och utbildningsförvaltningen - Värnamo kommun
Information om lön. Utifrån EU:s lönetransparensdirektiv lämnar Värnamo kommun information om ingångslöneintervall för tjänsten i annonsen. Det intervall som anges utgår från lägsta lön och medianlön inom yrkeskategorin som denna annons avser. Medianlön är den mittersta lönen, vilket innebär att hälften av alla medarbetare inom yrkeskategorin i Värnamo kommun har lägre grundlön än medianen och hälften har högre.
Du hittar information om ingångslöneintervallet på vår hemsida: Information om lön - Värnamo kommun.
Informationen om lön är vägledande och inte bindande. Värnamo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att slutlig lön fastställs baserat på uppdragets svårighetsgrad och ansvarsnivå samt den enskildes utbildningsbakgrund och erfarenhet. Vid eventuellt erbjudande om anställning betyder detta att den lön som förhandlas om både kan vara högre eller lägre än vad som anges i ingångslöneintervallet.
Du hittar information om hur vi arbetar med lön i Riktlinje - Lönebildning på vår hemsida: Riktlinjer - Värnamo kommun.
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Anpassad gymnasieskola Kontakt
Sveriges Lärare varnamo@sverigeslarare.se Jobbnummer
9993718