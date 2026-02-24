Speciallärare till anpassad grundskola och lärare i fritidshem
2026-02-24
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
På Anpassad grundskola i Örnsköldsvik arbetar vi för att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning de bästa förutsättningarna för kunskapsmässig, social och personlig utveckling.
På skolan går idag ca 120 elever och vi är ca 100 medarbetare som tillsammans bygger en verksamhet präglad av engagemang, samarbete och nytänkande. Skolan ligger naturnära med närhet till skog och grönområden, vilket ger oss unika möjligheter att använda miljön som en del av lärande.
Hos oss på Anpassad grundskola blir du en del av ett sammansvetsat team med kollegor som brinner för sitt arbete och för att eleverna ska utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt.
Nu söker vi totalt:
- Åtta klasslärare
- En idrottslärare
- En musiklärare
- En kombinerad bild- och HKK-lärare
- En lärare i fritidshem
Vill du göra skillnad varje dag och delar vår övertygelse om att varje elev har rätt att utvecklas till sitt bästa jag?
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Som undervisande lärare på anpassad grundskola har du pedagogiskt ansvar för en klass eller grupp, utifrån de aktuella styrdokumenten för den anpassade grundskolan. I uppdraget ingår en tät kontakt med vårdnadshavare och andra samarbetspartner för att möta eleven individuella behov. I arbetet har du tillgång till arbetslag och elevhälsa på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen samt speciallärarkompetens med inriktning; specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning (IF).
Det är meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande (LAB), alternativ och kompletterande kommunikation, (AKK) samt motiverande samtal (MI). Vi ser gärna att du har god kunskap om och erfarenhet av att arbeta med NPF. Meriterande är också om du har körkort, behörighet B.
Vi söker dig som:
- Har ett genuint engagemang för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
- Är en tydlig, trygg, lyhörd och ansvarstagande ledare i klassrummet samt i arbetslaget.
Är kreativ, lösningsfokuserad och strukturerad.
Har förmåga att anpassa undervisning utifrån gruppens och individernas behov.
- Vill arbeta i ett nära samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan.http://inspiration.ornskoldsvik.se/
Vid anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/99". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Theresia Bylund, rektor 073-0507902
9761371