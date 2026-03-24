Speciallärare till Anpassad Grundskola Nolhaga
2026-03-24
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola och anpassad grundskola åk F-9. Sammanlagt är vi ca 1100 personer som arbetar med att ge en god verksamhet för våra barn och elever idag och förbereda dem för framtiden.
Anpassad Grundskola Nolhaga är en liten skolenhet med ca 10 personal och knappt 20 elever. Skolans lokaler är integrerade i Nolhagaskolan grundskola 7-9 vilket skapar goda förutsättningar för samverkan och inkludering. Skolan är belägen i i fina omgivningar med närhet till vackra parkmiljöer, lekplats och idrottsanläggningar. Närheten till stadens centrum är också en tillgång för skolans verksamhet. Vi organiserar oss utifrån om eleverna läser ämnen eller ämnesområden och vi söker dig som kan tänka dig undervisning mot både ämnen och ämnesområden.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
Arbetsuppgifter
Som speciallärare håller du i undervisning och pedagogiskt arbete.
Du ska planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån elevernas individuella utvecklingsnivå och behov. Anpassa innehåll, metoder och material för att främja lärande och delaktighet
Arbeta med tydliggörande pedagogik, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt strukturerad undervisning
Stödja elevernas kunskapsutveckling såväl som sociala och kommunikativa förmågor
Individanpassning och dokumentation
Upprätta, följa upp och utvärdera individuella utvecklingsplaner (IUP) och vid behov åtgärdsprogram
Elevfokus och lärmiljö: Arbetet innebär att skapa en trygg och tillgänglig skolmiljö genom pedagogiska kartläggningar, anpassningar och noggrann dokumentation enligt riktlinjer.
Samverkan och handledning: En central del är det nära samarbetet med elevhälsoteam, kollegor och vårdnadshavare, där handledning i specialpedagogiska frågor och samordning av insatser står i fokus.
Kvalitets- och utvecklingsarbete: Uppdraget innefattar att driva skolans pedagogiska utveckling framåt genom systematiskt kvalitetsarbete

Kvalifikationer
Skallkrav:
* Legitimerad lärare med speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning
* Erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola eller med elever i behov av omfattande stöd
* God kunskap om skolans styrdokument, särskilt Läroplan för anpassad grundskola (Lgr22)
* Förmåga att planera och genomföra individanpassad undervisning
* Erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik och strukturerad undervisning
* God digital kompetens och vana att använda digitala lärverktyg
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande:
* Erfarenhet av undervisning mot både ämnen och ämnesområden
* Erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
* Kunskap om lågaffektivt bemötande
* Erfarenhet av arbete i elevhälsoteam (EHT)
* Erfarenhet av pedagogiska kartläggningar och arbete med åtgärdsprogram
* Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
* Erfarenhet av att handleda elevassistenter eller kollegor
Du är trygg, stabil och har ett professionellt förhållningssätt. Du är flexibel och har förmåga att anpassa undervisningen utifrån elevernas dagsform och behov
Du har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare
Du är strukturerad och tydlig i ditt arbetssätt. Du har ett stort engagemang för elevernas utveckling och lärande
ÖVRIGT
För denna tjänst behöver du visa upp ett giltigt belastningsregister som du beställer via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit.
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313079".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Arbetsplats
Alingsås kommun, BoU Centrum

Kontakt
Rektor
Magnus Nääs magnus.naas@alingsas.se 0322-617068
9815304