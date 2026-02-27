Speciallärare till anpassad grundskola i Gällivare kommun
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Speciallärarjobb / Gällivare Visa alla speciallärarjobb i Gällivare
2026-02-27
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Gällivare
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Clockwork skolrekrytering rekryterar och bemannar all skolpersonal över hela Sverige.
Med stora upparbetade nätverk och fokus på hög kvalité har vi snabbt fått förtroende av Sveriges största utbildningsföretag och kommuner.
Vi är inte ytterligare ett bemanningsföretag, vi är Clockwork - och vi kan skola! Vi har själva bakgrund som lärare, så när ni samarbetar med oss får ni all vår kompetens på köpet.
Läs mer hur vi avlastar huvudmän i hela landet: https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/
Om kommunen
Hedenskolan är en F-6-skola med cirka 500 elever och omkring 100 medarbetare. Den anpassade grundskolan är en liten, personaltät och resursstark del av verksamheten med omkring 15 elever fördelade i små undervisningsgrupper. Här arbetar vi nära varandra och har god tillgång till elevassistenter och stöd från elevhälsan. Skolan är centralt belägen med närhet till idrottsanläggningar och andra kommunala verksamheter.
Vi har under lång tid arbetat strukturerat med kollegialt lärande och kompetensutveckling. Hos oss finns drivna processledare, PAX- och IBIS-instruktörer samt IT-pedagoger. Den anpassade grundskolan arbetar ständigt med framåtsyftande kvalitetsarbete vilket innebär att du som börjar hos oss får möjlighet att vara med och forma och stärka verksamheten i nära samarbete med skolledning och kollegor.
Kommunen erbjuder
Hos oss får du arbeta i en verksamhet med mycket hög personaltäthet och mycket tid till planering och efterarbete vilket ger dig verkliga förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag. Du blir en del av ett stabilt kollegium med starkt fokus på samarbete och utveckling.
Vi erbjuder friskvårdsförmån, friskvårdstimme och ferieanställning. Tjänsten är på heltid med tillträde 12 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Läs mer om vad kommunen erbjuder dig som legitimerad lärare som flyttar till Gällivare: https://gallivare.se/lararjobbArbetsuppgifter
Som speciallärare i den anpassade grundskolan ansvarar du för undervisning som utgår från varje elevs individuella förutsättningar och behov. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen med elevens lärande och utveckling i centrum. Undervisningstiden varierar mellan 15-18 timmar per vecka vilket ger goda möjligheter till planering, samarbete och pedagogisk utveckling. Du behöver inte undervisa i alla ämnen då vi har ämneslärare i exempelvis praktisk-estetiska ämnen.
I uppdraget ingår att leda och samordna arbetet tillsammans med elevassistenter samt att ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare. Arbetet präglas av ett lågaffektivt bemötande, tydlig struktur och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du är en viktig del i att skapa en trygg, meningsfull och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.Profil
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Vi välkomnar även dig som är i slutet av din utbildning eller har gedigen erfarenhet av arbete med målgruppen. Det viktigaste är att du har rätt engagemang och vilja att utvecklas i uppdraget.
Du är relationsskapande och trygg i samarbetet med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du trivs i en roll där du både undervisar och leder andra vuxna i det pedagogiska arbetet. Vidare är du lösningsorienterad, strukturerad och har förmåga att anpassa undervisningen efter elevernas skiftande behov. Erfarenhet av arbete med elever inom NPF är meriterande men inte ett krav.
Kunskaper i samiska, meänkieli eller finska är meriterande då Gällivare kommun är förvaltningskommun för dessa minoritetsspråk.Så ansöker du
Denna tillsättning är i samarbete med Clockwork som sköter hela rekryteringsprocessen. Vi svarar löpande på frågor rörande tjänsten och vi kommer att göra urval och påbörja intervjuer direkt efter sista ansökningsdag.
Om du har några funderingar kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer som vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt.
Vi ser fram emot din ansökan. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17930". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Elin Sanfridsson elin.sanfridsson@clwork.se +46 73 351 27 68 Jobbnummer
9766742