Speciallärare till anpassad grundskola Hedskolan
2026-02-09
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Boden
, Luleå
Hedskolan är en 3-paralellig f-6 skola med anpassad grundskola. Hos oss finns ca 500 elever och 100 medarbetare. Vi ligger centralt i Gällivare kommun med promenadavstånd till idrottshallen, badhuset osv. Hedskolan har ett väluppbyggt arbetssätt för kollegialt lärande som berör samtliga delar av läroplanen. Vi kan därmed erbjuda kontinuerlig kompetenshöjning av drivna processledare, PAX- och IBIS-instruktörer och IT-pedagoger. Den anpassade grundskolan är uppdelad både i ämnen / ämnesområden och i stadier.Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare vid Hedskolans anpassade grundskola kommer du bedriva en undervisning som sätter elevens lärande i centrum. Du är en engagerad lärare som kan inspirera och motivera eleverna i sin kunskapsutveckling. Du utgår från elevernas perspektiv när du tillsammans med övrig personal och ledning organiserar, driver och utvecklar skolan. Som speciallärare hos oss är du med och skapar möjligheter där alla elever erbjuds möjlighet att uppnå målen och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande, och lustfyllt. Du ansvarar även för att säkerställa att eleverna i din undervisningsgrupp utmanas utifrån sina förutsättningar för att utvecklas mot sin fulla potential.Kvalifikationer
Legitimerad speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Du ska vara ansvarskännande, tydlig och driven samt ha lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, lösningsfokus, nytänkande, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som skolan värdesätter. Tidigare arbete mot elever med NPF meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Vid anställning krävs utdrag från belastningsregistret.
Gällivare kommun erbjuder dig
Ta del av friskvården: styrketräning och gruppträning, Dundret
Gratis bad 12ggr per månad
En friskvårdstimme per/vecka
Bli hälsoinspiratör på din arbetsplats
Ferieanställning
Utvecklingsmöjligheter: Få stöd av erfarna mentorer och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
Nära naturen: Kombinera din karriär med fantastiska friluftslivsmöjligheter i vackra Gällivare.
Innovativa arbetssätt: Vi satsar på modern pedagogik, samarbete och hållbar utveckling.
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: www.gallivare.se/lararjobbAnställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning, ferieanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdagen: 2026-02-28.
Upplysningar
Rektor Marika-Korpi-Frisk, tel 0970-818 811
Biträdande rektor Thomas Lindgren, tel 0970-818 392
Rekryterare Ann-Louise Johansson, 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.se
Rektor
Marika Korpi-Frisk Marika.Korpi-Frisk@gallivare.se 0970-818811 Jobbnummer
