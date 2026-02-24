Speciallärare till anpassad grundskola
2026-02-24
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Laxå kommuns Barn- och utbildningsnämnd är mitt i ett spännande utvecklingsarbete där du som engagerad och positiv pedagog kan vara med och påverka och utveckla utbildningen för kommande generation.
Som pedagog arbetar du relationsbyggande, har ett formativt tänk i din bedömning och har höga förväntningar på alla elevers utveckling. Alla ska lyckas!
Vi har som målsättning att erbjuda dig som lärare enbart legitimerade lärarkollegor på alla våra skolor. Vi tror att du som lärare på det sättet får bäst förutsättningar för att kunna arbeta för våra elevers bästa.
Laxå kommun söker speciallärare med legitimation mot anpassad grundskola. Eftersom vi håller den kollegiala samverkan högt arbetar vi utifrån ett lokalt kollektivavtal där speciallärarna är ferieanställda med 40h arbetsplatsförlagd tid och 5,5h förtroendearbetstid. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du kommer tillsammans med kollegor och elevhälsan vara viktig för att utgöra en trygg och lärorik undervisningsverksamhet för våra elever i anpassad grundskola.
• Ansvara för elever i inlärningssituationen med t.ex. läs- och skrivstöd och grundläggande
matematikinlärning.
• Ansvara för undervisningen i elevgruppen.
• Stötta elever med mentorskap.
• Arbeta i samverkan med övriga lärare och personal, där man arbetar tillsammans utifrån elevens specifika behov.
• Arbeta med fysisk aktivitet och pedagogisk verksamhet.
• Du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner.
• Du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns.
Arbeta utifrån kommunens övergripande utvecklingsområden och målbild.
Legitimerad speciallärare/lärare i anpassad grundskola.
Bred ämneskompetens är meriterande.
Utifrån din profession har du goda kunskaper om barns utveckling och lärande samt identifiera och arbeta utifrån individens behov på organisations-, grupp-, och individnivå. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och har lätt för att kommunicera och samverka med elever, föräldrar och andra yrkesgrupper. Vi ser också att du kan utforma åtgärdsprogram, följa upp samt utvärdera insatta åtgärder.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i anpassad grundskola sedan tidigare och vill bidra med din kompetens till arbetslaget och övriga i verksamheten.
månadslön
