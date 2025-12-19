Speciallärare till anpassad grundskola
2025-12-19
Kungsörs anpassade grundskola är en nystartad verksamhet som hösten 2025 flyttade in i egna lokaler. Här undervisar vi cirka 20 elever i årskurs 1-9 inom ämnesinriktad anpassad grundskola. Vårt team består av tre lärare, fyra resurser och en speciallärare - alla med ett gemensamt mål: att skapa en tillgänglig, individanpassad och inspirerande lärandemiljö där varje elev får möjlighet att växa utifrån sina förmågor.
Vi söker dig som vill jobba som speciallärare hos oss och med våra fantastiska elever!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Hos oss får du en nyckelroll i skolans undervisningsteam. Du blir klasslärare för en av våra klasser och arbetar tätt tillsammans med kollegor för att skapa en trygg och lärande miljö för alla elever.
I din roll planerar, genomför och utvecklar du anpassad undervisning främst för elever i mellan- och högstadiet. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med lärare och resurspersonal för att ge varje elev bästa möjliga stöd och förutsättningar att lyckas.
Här har du ett strukturerat arbetssätt och använder tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande. Som en trygg och tillitsfull vuxen förebild skapar du stabilitet och motivation i klassrummet.
Hos oss får du stora möjligheter att påverka och forma en ny skolmiljö. Du anpassar undervisningen efter individuella behov och hittar kreativa lösningar där eleverna står inför utmaningar. Med värme, ödmjukhet och tydliga ramar inspirerar du eleverna att utvecklas och nå sina mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation som grundskollärare, gärna med behörighet för åk 4-6. Du har även speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Alternativt har du pågående studier eller erfarenhet av att ha arbetat som speciallärare och är intresserad av att utbilda dig. Vi ser gärna att du är behörig att undervisa inom ämnet svenska, då språkutveckling är en viktig del av elevernas lärande.
Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar inom autismspektrat och/eller undervisat inom anpassad grundskola med ämnesinriktning tidigare. Har du arbetat med elevers språkutveckling och har kunskap inom AKK är det också positivt.
Vi värdesätter ditt engagemang och ser gärna att du bidrar med idéer till verksamheten. Du är lyhörd, samarbetsinriktad och uppskattar lagarbete. Med en professionell inställning bemöter du elever, kollegor och vårdnadshavare på ett respektfullt sätt. Du skapar en positiv och stödjande lärmiljö och hanterar utmanande situationer med trygghet och professionalism.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper - varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296356". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsörs kommun
(org.nr 212000-2056) Arbetsplats
Kungsörs kommun, Anpassad skola Kontakt
Facklig företrädare
Rebecca Nilsson-Wallin, Sveriges Lärare kungsor@sverigeslarare.se 076-0356797 Jobbnummer
9655992