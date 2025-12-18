Speciallärare till anpassad grundskola
Värnamo Kommun / Speciallärarjobb / Värnamo Visa alla speciallärarjobb i Värnamo
2025-12-18
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-12-18Beskrivning
Anpassad grundskola i Värnamo behöver lärare.
Tjänsten är i Anpassad grundskolas arbetslag på Gröndalsskolan där du samarbetar med speciallärare, pedagoger och elevassistenter med eleverna som läser ämnesområde. Eleverna har olika slags fysiska och neuropsykiatriska funktionsvariationer. Tjänsten innebär att du arbetar i klass och att du tar ansvar helt eller för delar av undervisningen.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i anpassad grundskola har du det huvudsakliga ansvaret för att leda, stödja och utmana elever efter kunskapskraven i våra styrdokument. Vi arbetar med fokus på både gruppen och individen genom att arbeta språkutvecklande och med tillgänglig undervisning, samt ett lågaffektivt bemötande. Du arbetar i team med ett helhetstänk, samt flexibilitet, över hela elevens dag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad speciallärare med inriktning mot funktionsnedsättning. Även du med liknande kompetenser som t.ex. förskollärare/lärare är välkommen med din ansökan.
Arbetet förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt och har en god förmåga att se möjligheter i olika situationer. Som person har du ett bra bemötande god samarbetsförmåga och intresse av att arbeta tillsammans i team med olika yrkeskategorier. Ditt förhållningssätt är relationellt och inriktat mot att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Du är flexibel, lyhörd och har lätt att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/580". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Anpassad grundskola Kontakt
Karin Hedström, rektor 0370-377204 Jobbnummer
9653875