Speciallärare till Anpassad grundskola

På Sätoftaskolan i Höör finns kommunens anpassade grundskola. Under de senaste åren har verksamheten vuxit - både i antal elever och medarbetare - och idag har vi cirka 30 elever i vår anpassade grundskola.
Hos oss möts du av en inspirerande utemiljö och engagerade kollegor. Vi arbetar tillsammans för att varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Den anpassade grundskolan leds av biträdande rektor och präglas av ett nära samarbete mellan lärare, elevassistenter och övrig personal.
På Sätoftaskolan går ca 500 elever. Skolan har en rektor och två biträdande rektorer. Personalen ingår i olika arbetslag och lärgrupper som leds av skolans arbetslagsledare/förstelärare.
Våra värdeord: Kunskap, Respekt, Ansvar och Motivation (KRAM) genomsyrar skolans dagliga arbete såväl som vårt utvecklingsarbete.
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Som speciallärare hos oss ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen utifrån läroplanen för anpassad grundskola. Du arbetar med att utveckla varje elevs lärande utifrån deras individuella förutsättningar och behov.
Du skapar tillgängliga lärmiljöer och arbetar förebyggande för att främja trygghet, delaktighet och lärande. I din roll samverkar du med dina kollegor i det dagliga arbetet. Tillsammans bygger ni en struktur som stödjer elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad grundskollärare med speciallärarexamen, inriktning intellektuell funktionsnedsättning
• Har erfarenhet av arbete i anpassad grundskola, gärna inom ämnesområde
• Har erfarenhet av att möta elever med NPF
Har god kunskap om AKK, TAKK och bildstöd
Arbetar lågaffektivt och med elevens behov i centrum
Har god didaktisk och pedagogisk förmåga samt vana att använda digitala verktyg
Du är trygg i att leda och organisera undervisningen, har god samarbetsförmåga och är flexibel i ditt arbetssätt. Du är van att ta ansvar och skapa struktur samtidigt som du har ett varmt och respektfullt förhållningssätt till både elever och kollegor.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
