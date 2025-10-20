Speciallärare till anpassad grundskola
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Vad roligt att du är intresserad av att jobba som speciallärare med oss på anpassad grundskola!
Anpassad grundskola i Luleå är en verksamhet som omfattar elever vilka studerar ämnen eller ämnesområden utifrån anpassad grundskolas läroplan. Eleverna på anpassad grundskola har diagnosen intellektuell funktionsnedsättning, IF, men kan utöver detta vara i andra behovsområden. Inom anpassad grundskola finns fritidshem för elever på låg- och mellanstadiet. För elever över 13 år som omfattas av LSS, lagen om stöd och service, finns UF (ungdomsfritids).
Anpassad grundskola i Luleå kommun är placerad på Tunaskolan. Här finns närhet till natur och föreningsliv. Närhet till stad och aktiviteter. Vi har inom vår skolenhet ett nära samarbete med grundskolan.
Om du brinner för barns lärande och vill vara del av ett engagerat arbetslag som strävar efter att skapa en inkluderande och stödjande läromiljö för alla elever tycker vi att du ska söka!Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som speciallärare arbetar du nära elever, lärare och föräldrar för att identifiera och stödja elever med särskilda behov. Du är med i elevhälsan och utformar och genomför individuella utvecklingsplaner för att säkerställa att varje elev får det stöd och den stimulans de behöver för att lyckas. Dessutom kommer du att vara involverad i att utveckla och genomföra olika pedagogiska program och strategier för att främja inkludering och öka elevernas delaktighet i skolarbetet.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du vara legitimerad lärare och har en speciallärarutbildning. Du behöver kunna arbeta obehindrat på svenska i rollen. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som speciallärare eller specialpedagog.
Vi tror att du som söker lägger energi på att slutföra det du påbörjat och arbeta enligt en tydlig process. I rollen lägger du upp din egen planering så du behöver känna dig bekväm med att självständigt strukturera upp ditt arbete. Du har inga problem att stå upp för dina åsikter och du kan hantera stress på ett konstruktivt sätt. Du har god förmåga att möta olika elevers behov och du bygger lätt förtroende hos andra. Även vid press eller motgångar har du oftast ett gott humör och du har enkelt för att kliva fram och skapa nya relationer.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
