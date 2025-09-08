Speciallärare till Anpassad Grundskola
2025-09-08
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen att söka till Anpassad grundskola i Hörby. Vi söker nu en engagerad speciallärare till vårt team.
I tjänsten ingår undervisning av elever i behov av särskilt stöd både i grupp och enskilt. Du kommer ha en viktig roll i arbetet med och utvecklar skolans arbete med att göra undervisningen tillgänglig för alla elever tillsammans med erfarna och kunniga kollegor.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att:
• Undervisa elever i behov av särskilt stöd
• Arbeta med kartläggning, dokumentation och uppföljning av stödinsatser
• Ta aktiv del av pedagogisk forskning samt använda och sprida forskningsrön och forskningsmetoder för att stärka elevernas lärande
• Aktivt delta i skolans systematiska kvalitetsarbeteKvalifikationer
Du har en svensk lärarlegitimation samt speciallärarexamen. Du har erfarenhet att arbeta på mellanstadiet och erfarenhet av arbete med elever med behov av särskilt stöd. Du är en trygg och tydlig ledare med eleven i fokus. Du har en rak och ödmjuk kommunikation med vårdnadshavare och skapar tillitsfulla relationer med elever, vårdnadshavare samt kollegor. Du har en god insikt i skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda det i det dagliga arbetet.
Meriterande för uppdraget är att du har:
• Utbildning gällande läs- och skrivsvårigheter
• God kunskap kring olika diagnoser
För anställning inom sektor bildning måste ett giltigt utdrag från belastningsregistret uppvisas.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
