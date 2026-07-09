Speciallärare till anpassad grundskola
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2026-07-09
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Vi är en arbetsplats som vågar pröva nya vägar, vi är intresserade av utveckling i alla former och har mod att vara nytänkande. Vi brinner för alla former av kommunikation och vågar öva och pröva nya alternativa hjälpmedel för att ge varje elev möjlighet att delta i sin utveckling och lärande.
Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande i syfte att utveckla kvaliteten i verksamheten. Vi genomför kompetensutveckling, delger ny kunskap inom det specialpedagogiska området till personal på skolenheten samt arbetar aktivt med hela skolans lärmiljöer.
Tycker du detta låter intressant är du välkommen att söka tjänsten som speciallärare hos oss på anpassad grundskola.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att som en i arbetslaget utveckla verksamheten för våra elever. Här ser vi att du har en gedigen bakgrund i anpassade grundskolans pedagogik och lärandeuppdrag. Du har med den kompetensen en viktig roll i skolans utveckling. Du genomför pedagogiska kartläggningar, du observerar på individ- och gruppnivå, och du arbetar med att utveckla och ta vara på elevernas lärande i alla situationer under skoldagen. Du är mentor för en grupp elever och arbetar nära ihop med elevassistenter i klassen.
Arbetslagen på anpassad grundskola har ett nära samarbete med elevhälsan som är en viktig del i vårt arbete och bidrar med att utveckla kvaliteten i hela organisationen samt bedriver det gemensamma arbetet utifrån kartlagda och analyserade behov.
Vi arbetar tillsammans med att utveckla fritidsverksamheten på anpassad grundskola och i allas vårt uppdrag ingår ett hälsofrämjande och trygghetsskapande värdegrundsarbete.Kvalifikationer
Som speciallärare ställs du dagligen inför olika utmaningar och problem och det är därför viktigt att du trivs med att arbeta med komplexa frågor, analysera, bryta ner problem och ge förslag på lösningar. Du har god förmåga att formulera dig i tal och skrift samt att dokumentera.
Vi söker dig som är legitimerad och har speciallärarexamen med specialisering mot intellektuell funktionsnedsättning samt har erfarenhet av att arbeta med elever både individuellt och i grupp. Vi ser att du har en bakgrund som lärare i de yngre ålder för läs- och skrivinlärning samt matematik undervisning. Du är väl förtrogen och insatt i skolans arbete och dess styrdokument. Du håller dig uppdaterad inom det specialpedagogiska fältet.
Vi ser att du som speciallärare har en god empatisk förmåga och kan sätta dig in i någon annans situation utan att ta över personens känslor. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer och kan bibehålla ett realistiskt perspektiv där du fokuserar på rätt saker.
Du har lätt för att samarbeta och skapa kontakt med barn, ungdomar, kollegor och föräldrar. Du lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt och tycker om att ta initiativ och sätta igång aktiviteter men också att uppnå resultat och utveckla organisationen.Övrig information
Intervjuer sker löpande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet vid tillsättningen av tjänsten. Tillträde enligt överenskommelse.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år)
Ansökningsblanketten hittar du här: Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Elma Dzanic 46303704042 Jobbnummer
9998423