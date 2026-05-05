Speciallärare till anpassad grundskola
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Olovslundskolan är belägen i västra Jakobsberg. På skolan går ca 620 elever från förskoleklass upp till åk 6 och hos oss finns även en anpassad grundskola med elever i åk 1- 6.
Vi söker nu en speciallärare till vår anpassade grundskola.
På den anpassade grundskolan är det ca 30 elever fördelade i 5 klasser. Eleverna på anpassad grundskola har intellektuell funktionsnedsättning (IF) och många elever har även fler diagnoser som t.ex. autism, ADHD och språkstörning. Våra elever är i behov av ett långsamt undervisningstempo och att bli bemötta av lugn och trygg personal. Vi använder oss bland annat av bildstöd och TAKK-tecken, som stöd för att tydliggöra uppgifter, rutiner och händelser för eleverna under dagarna på skola och fritids. Våra elever läser både mot ämnen och ämnesområden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som speciallärare hos oss ingår att
* bedriva och planera undervisning utifrån Läroplan för anpassad grundskola ( Lgra22)
* handleda pedagogerna som arbetar i klassen
* skriva kartläggningar, handlingsplaner, tilläggsansökningar och andra specialpedagogiska utredningar
* samarbeta med olika instanser såsom habilitering och BUP mfl.
Du ska tillsammans med arbetslaget planera och genomföra utbildningen på ett sätt så att den främjar elevernas utveckling, hälsa och välbefinnande. Ditt uppdrag innebär att du ska möta alla elever med respekt för sin person och ge varje elev förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. Du ska samarbeta med hemmet och skapa tillitsfulla relationer till både vårdnadshavare och arbetskollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Är utbildad speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning, alternativt speciallärare eller specialpedagog med erfarenhet av att undervisa på anpassad grundskola
* Samarbetar väl med elever, vårdnadshavare, kollegor och annan personal. Du relaterar till elever och vuxna på ett lyhört och smidigt sätt.
* Lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du ser kollegialt lärande som en självklarhet och förutsättning för att skapa ny och fördjupad kunskap
* Har god självinsikt, är trygg i dig själv och i ditt pedagogiska ledarskap. Du arbetar självständigt och är flexibel
* Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp
* Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstagande och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut
* Är lugn och kontrollerad i stressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker
Meriterande
Det är meriterande om du har
* Erfarenhet av att arbeta på anpassad grundskola
* Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov och olika typer av funktionshinder
* Erfarenhet av att undervisa elever som läser mot ämnesområden
* Erfarenhet av att använda TAKK, kompensatoriska hjälpmedel som t.ex. bildstöd, time-timer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321645".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043)
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Olovslundskolan Kontakt
Biträdande rektor
Therése Wihlborg Kilic therese.wihlborg.kilic@jarfalla.se 08-58029477
9891616