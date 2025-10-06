Speciallärare till anpassad grund-och gymnasieskola
Nytida AB / Speciallärarjobb / Sollentuna Visa alla speciallärarjobb i Sollentuna
2025-10-06
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nytida AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Täby
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Järva VIP anpassad grund-och gymnasieskola en speciallärare.
Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Nu söker dig som är utbildad speciallärare och vill jobba som lärare hos oss på Järva VIP anpassad grund-och gymnasieskola i Sollentuna/Rotebro till våra elever som läser enligt inriktning ämnesområden.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap. Det här får du hos oss:
Möjlighet att arbeta i små undervisningsgrupper med hög personaltäthet.
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och förmåner
Coachande och stöttande chefer nära dig
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag och skobidrag.
Din roll Enligt vårt pedagogiska ramverk arbetar vi med individen i centrum. I rollen som speciallärare, ingår att planera, genomföra och följa upp din undervisning och elevernas lärande. Det är också viktigt att skapa ett nära samarbete med vårdnadshavare till elever och övriga viktiga personer i elevernas nätverk.
Som speciallärare hos oss är du pedagogiskt ansvarig för en liten klass och leder det dagliga arbetet för personalen som arbetar tillsammans med dig i klassen. I arbetet ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen och elevernas lärande.
Du deltar i kontinuerliga lärarmöten, håller klassmöten för ditt eget arbetslag och deltar i elevhälsomöten. Du tar en aktiv roll och utvecklar verksamheten tillsammans med hela skolans arbetslag.
Om Järva VIP Järva VIP är en liten skola i Sollentuna, norr om Stockholm, med fantastisk natur runt hörnet och nära till kollektivtrafiken. Vi erbjuder utbildning inom anpassad grundskola (eleverna läser ämnesområden) samt anpassad gymnasieskola (individuella programmet). På Järva VIP är vi stolta över att kunna erbjuda små undervisningsgrupper och en mycket hög personaltäthet. Vi arbetar i team och stämningen präglas av mycket skratt, ett gediget samarbete, en stark gemenskap och högt i tak.
På Järva VIP ser vi den enskilde elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar utifrån elevens behov för att stötta till ett så självständigt liv som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen individanpassas helt utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform. Vår grundsyn är att våra elever, med rätt stöd, klarar allt. Vi arbetar genom samspelspedagogik, en form av tydliggörande pedagogik, som bygger på en ständigt pågående process av aktivt lärande. Vår målsättning är alltid att eleven ska uppnå så stor självständighet som möjligt utifrån sin egen förmåga. Detta gör vi genom att tydliggöra vardagen och tillsammans med eleven finna strategier att använda sin kunskap på. Hos oss lyckas eleverna!
Din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som med stor lust och kunskap om specialpedagogik som får eleverna att växa och lära sig. Du har speciallärarutbildning, med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning och erfarenhet av arbete med barn med funktionsnedsättning.
Som person är du strukturerad, prestigelös och flexibel. Du har ett tydligt och lågaffektivt bemötande. Du har förmågan att se elevers olika behov och styrkor samt att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets pedagogiska mål, vision och ekonomiska ramar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För oss handlar kompetens lika mycket om potential, värderingar och motivation som utbildning, erfarenhet och faktakunskap. Du ser elevernas möjligheter att erövra nya kunskaper som någonting självklart och möjligheterna istället för hindren.
Vi önskar att du har stor dator- och dokumentationsvana. Goda kunskaper i svenska är ett krav då våra elever är i stort behov av tydlig kommunikation.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. För mer information kontakta: Facklig kontakt: Lärarförbundet tfn 0770-33 03 03
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Innan anställning ska du uppvisa ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Jenny Smeds jenny.smeds@nytida.se +46 8 410 757 40 Jobbnummer
9542474