Speciallärare till Annerstaskolans högstadium, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Annerstaskolan 6-9 / Speciallärarjobb / Huddinge Visa alla speciallärarjobb i Huddinge
2026-02-12
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Huddinge kommun, Annerstaskolan 6-9 i Huddinge
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
Annerstaskolan är en F-9 skola belägen i Flemingsberg, antalet elever är ca. 300. Vår grundsyn är att alla människor kan, vill och ska lyckas i sina uppdrag oavsett om du är elev eller personal hos oss. Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett positivt beteendestöd. Vi präglas av en vilja att ständigt utvecklas till det bättre där kunskap, trygghet och studiero står i centrum för alla i skolan. Annerstaskolans ledord och vision är:
MÅNGFALD är vår styrka, GLÄDJE är vår drivkraft och LÄRANDE är vårt fokus.
Annerstaskolan är en trygg skola där mångfald, glädje och lärande ger varje elev möjlighet att utvecklas till sitt bästa jag, för att kunna möta framtidens samhälle. Tillsammans antar vi utmaningar, utvecklar våra kunskaper och lär för livet.
Vill du vara med och skapa en trygg, inkluderande och positiv skolmiljö där varje elev får möjlighet att växa och lyckas? Då kan denna roll vara något för dig.
Om arbetet
Vi vill att alla våra elever ska känna trygghet, trivsel och delaktighet för att kunna utvecklas och lära utifrån sina egna förutsättningar. Som speciallärare hos oss har du en viktig och central roll i skolans arbete med att skapa en tillgänglig lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas.
Du arbetar nära klasslärare, elevhälsa och skolledning för att tidigt identifiera elevers behov och planera rätt insatser. Arbetet omfattar både direkt undervisning av elever i behov av särskilt stöd och handledning av kollegor.
Som speciallärare bidrar du utifrån din kompetens till elevhälsoteamets och arbetslagets arbete och utveckling där ett främjande och förebyggande arbete samt utveckling av undervisning med fokus på NPF är prioriterat. I ditt uppdrag ingår även att handleda pedagoger och vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor. Du stöttar elever i klassrummet, enskilt, eller i mindre sammanhang. Du planerar, genomför och analyserar screeningar och kartläggningar samt dokumenterar åtgärdsprocessen. Du deltar på diverse elevhälsomöten.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad lärare med speciallärarexamen. Vidare har du dokumenterad erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd i matematik samt läs- och skrivutveckling.
Vi söker en flexibel person med god samarbetsförmåga, som har ett starkt engagemang för att alla elever ska känna trygghet och få möjlighet att lyckas i skolan.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Yvania Medina Rektor: yvania.medina-avila@huddinge.se
(mailto:yvania.medina-avila@huddinge.se
)
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge kommun
(org.nr 212000-0068) Arbetsplats
Huddinge kommun, Annerstaskolan 6-9 Kontakt
Rektor
Yvania Medina yvania.medina-avila@huddinge.se 0701986924 Jobbnummer
9738521