Speciallärare till Ängslättsskolans anpassade grundskola på Broskolan
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2026-07-23
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Ref: 20261724Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Till Broskolan söker vi nu en speciallärare med inriktning IF (intellektuell funktionsnedsättning) som ska arbeta på vår anpassad grundskola med inriktning mot ämnesområden.
Huvuddelen av tjänsten består av undervisning och uppgifter kopplade till undervisningen. Du har ett helhetsansvar för planering och genomförande av elevernas utbildning i en klass med cirka fem elever. Du blir en del av ett team bestående av lärare, förskollärare och elevassistenter på vår anpassad grundskola, som tillsammans arbetar för varje elevs bästa skolgång. I din roll har du ett stort ansvar i kontakten med vårdnadshavare. Du arbetar över klassgränserna och kollegial samverkan är en självklar del av uppdraget. Elevassistenterna/förskollärare som arbetar i klassen är medundervisande, vilket innebär att du även leder och vägleder dem i deras arbete med eleverna. Fokus ligger på att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för varje elevs lärande och utveckling.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med vidareutbildning till speciallärare med inriktning mot IF (intellektuell funktionsnedsättning). Du har kunskap och erfarenhet av att arbeta som speciallärare med inriktning ämnesområde, med elever med medelsvår till svår IF, omfattande autism, ADHD, EP samt egenvård. Du behöver ha kunskap och erfarenhet om AKK, kunna använda dig av TAKK och GAKK för att ge eleverna verktyg för att utveckla sin kommunikation. Erfarenhet av att leda elevassistenter i arbetet med elever är meriterande. Du har god datorvana och erfarenhet av att använda digitala verktyg i undervisningen. I ditt uppdrag ingår även hygienstöd till eleverna under skoldagen. Du behöver också ha viss simkunskap och kunna delta i bassäng med elever under deras simundervisning.
Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och arbetar aktivt med ledning och stimulans samt med extra anpassningar och särskilt stöd. Du är van att arbeta lågaffektivt och med tydliggörande pedagogiska verktyg. Vidare har du god didaktisk och pedagogisk förmåga, vilket gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärmiljö för våra elever under hela dagen.
Som person är du engagerad och förtroendeingivande, med ett stort intresse för elevhälsa och skolutveckling. Du har ett öppet och kreativt förhållningssätt och anpassar ditt arbete efter elevernas behov. Uppdraget präglas av ett nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare, och det är därför viktigt att du har lätt för att samarbeta. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt samtidigt som du får energi av att samarbeta med andra. Du är en naturlig ledare som kan stötta och uppmuntra andra och som lätt anpassar sig till förändringar. Du tror på ett metodiskt och organiserat arbetssätt och strukturerar ditt arbete effektivt.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Broskolan är en del av Ängslättskolan och ligger i Bunkeflostrand. Broskolan är en anpassad grundskola med 9 klasser för årskurs 1-6. Alla elever på Broskolan läser med inriktning ämnesområde. Vi driver utvecklingsarbete tillsammans; arbetslag, förstelärare och skolledning. Just nu arbetar vi i vårt systematiska kvalitetsarbete med likvärdig utbildning och bedömning. Att varje elev ska kunna lära utifrån sina förutsättningar och rustas för framtiden är viktigt för oss på Broskolan. Vi arbetar med att anpassa lärmiljön för alla elever i klassrummet för att varje elev ska kunna lära sig efter sina förutsättningar, utveckla kunskaper och färdigheter efter bästa förmåga och därigenom få framtidstro och kunna göra aktiva och självständiga val i livet. Som medarbetare på Broskolan driver du pedagogiskt utvecklingsarbete tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget. Vi tillvaratar och uppmärksammar varandras kompetenser.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 260810Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261724". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Biträdande rektor
Anette Friberg anette.friberg@malmo.se +46723822638 Jobbnummer
10009804