Speciallärare till Adolfsbergsskolans anpassad grundskola 7-9
2026-04-22
Nu söker vi en engagerad lärare som vill vara med och stödja våra elever inom den anpassade grundskolan. Vi söker dig som har legitimation som speciallärare och behörighet att undervisa i den anpassade grundskolan alternativt har lärarbehörighet och är nyfiken på målgruppen. Du blir en viktig medarbetare i ett väl fungerande arbetslag inom Adolfsbergsskolans anpassade grund- och resursskola. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Vi söker en lärare till en av våra 7-9 klasser där eleverna främst läser ämnen. Vi söker dig med behörighet i svenska och SO men tjänsten kan även innebära att undervisa i flera teoretiska ämnen. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med de lärare och övriga resurser som finns kring klassen. Det viktiga arbetet i arbetslaget leds av en arbetslagsledare och vi arbetar aktivt med kollegialt lärande då vi tror att alla har viktiga delar att bidra med för att kunna möta och utmana eleven på bästa sätt. Vårt fokus ligger på att fortsätta utveckla vår undervisning.
Adolfsbergsskolans anpassade grund- och resursskola besår totalt av fyra klasser i årskurserna F-9. Vi arbetar för att skapa en god social gemenskap som ger eleverna trygghet, vilja och lust att lära sig. Som medarbetare hos oss får du kontinuerlig fortbildning inom adekvata områden såsom Intellektuell funktionsnedsättning, autism och språkstörning.
Exempel på arbetsuppgifter:
planera, genomföra och utvärdera undervisning i årskurserna 7-9 för elever inom den anpassade grundskolan
använda metoder och arbetssätt som leder till ökad måluppfyllelse
stödja elevers sociala utveckling utifrån deras specifika behov av stöd
dokumentation
arbetslagsarbete
tillsammans med skolans personal delta i övrigt arbete på skolan
Om arbetsplatsen
Adolfsbergsskolans anpassade grund- och resursskola är en del av Adolfsbergsskolan och innefattar årskurserna F-9. Vi har elever inom den anpassade grundskolan, främst de elever som läser ämnen. Vi har också en resursskola för elever med medicinska utmaningar som gör att de behöver en anpassad lärmiljö. För mer information om Adolfsbergsskolan kan du besöka vår hemsida http://www.orebro.se/adolfsbergsskolan.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som lärare hos oss är det viktigt att du är trygg, stabil samt kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du arbetar bra med andra människor och värdesätter ett gott samarbete. Vi ser att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du har en förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elever samt har en förståelse för att alla elever har olika förutsättningar. Som lärare kommer du med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö för såväl elever som kollegor. Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med elever och övrig personal samt att du skriftligt kan dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
speciallärarutbildning med inriktning IF
erfarenhet av arbete med barn/ungdomar inom NPF
Meriterande:
speciallärarutbildning med behörighet att undervisa i anpassad grundskola
erfarenhet av att arbeta med tillgänglig lärmiljö
specialpedagogisk kompetens
erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskolaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 12 augusti
Antal tjänster: 1
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 3 maj.
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Rektor
Sofie Hysing 019 - 21 63 43 Jobbnummer
