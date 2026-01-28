Speciallärare språk-, läs- och skrivutveckling till Sorgenfriskolan
2026-01-28
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20260215 Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en speciallärare som ska arbeta i ett F-9 perspektiv med språk-, läs- och skrivutveckling.
Som speciallärare arbetar du med att planera- och genomföra undervisning (enskilt och i grupp), kartläggningar, handledning av pedagogisk personal och observation av både enskilda barn, elever och grupper. Specialläraren medverkar också i verksamhets- och metodutveckling samt blir ett stöd för ledningen i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
I ditt uppdrag på Sorgenfriskolan kommer du att driva läs- och skrivutveckling på skolan tillsammans med förstelärare och skolledningen.
Du ska också hålla i fortbildningsinsatser och kontinuerligt handleda pedagogisk personal. Du samarbetar nära dina kollegor, skolledningen och övrig personal på skolan. Du dokumenterar fortlöpande ditt arbete. Du ingår i skolans elevhälsoteam som träffas regelbundet och arbetar tvärprofessionellt.
Tillsammans skapar ni bästa möjliga förutsättningar för varje elevs bästa skola. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare och har en speciallärarexamen språk-, läs- och skrivutveckling. Du ska ha tidigare erfarenhet av att arbeta som speciallärare. Du behöver ha god kunskap i skolans styrdokument och förmågan att tillämpa det i ditt dagliga arbete. Det är viktigt att du har god didaktisk- och pedagogisk förmåga samt att du har kunskap kring relevanta digitala verktyg.
För att passa som speciallärare hos oss är det viktigt att du är driven och brinner för att göra skillnad för den enskilda eleven. Du är trygg som person och trivs i en ledande roll men du ska också kunna samarbeta och fungera i olika team.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Mitt i centrala Malmö ligger Sorgenfriskolan i en lugn och trivsam miljö. Skolan är tvåparallelig med årskurser F-9 som huserar i en vacker 20-talsbyggnad. Här går cirka 580 elever. Skolan arbetar med kollegialt lärande i ämnesgrupper och vi har ett särskilt fokus på värdegrundsarbete. Lärarna arbetar i team runt varje årskurs. Vi arbetar mycket för att erbjuda en god lärandemiljö för eleverna. Skoldagen ska präglas av ett tillåtande klimat med stor respekt för varandra. Här står elevens utveckling i centrum och vi utgår från att alla kan, bara vi stöttar på rätt sätt.
Sorgenfriskolans vision:
På Sorgenfriskolan lyckas varje elev utifrån sina förutsättningar genom höga förväntningar, trygghet, gemenskap och glädje!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Malmö stad Kontakt
Sveriges lärare
Tobias Danielsson Borelius tobias.dan-borelius@malmo.se 040-310000 Jobbnummer
