Speciallärare/specialpedagog till Vuxenutbildningen
2026-05-06
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Vuxenutbildningen är ett område inom Individ och arbetsmarknadsförvaltningen (IAF). Förvaltningen spänner också över områdena Barn, unga och familj, Arbete och försörjning samt Missbruk och psykisk ohälsa. Tillsammans arbetar vi för att skapa förutsättningar för lärande och arbete, förbättrad livssituation vid psykisk ohälsa och missbruk, trygga uppväxtvillkor och minskat utanförskap.
Vi ökar möjligheterna för individen till egen försörjning. Vi arbetar förebyggande och utifrån individens behov och möjligheter ger vi rätt stöd i rätt tid. Varje år läser mellan 4000-5000 elever på Vuxenutbildningen och utbildningen bedrivs kontinuerligt över året. Utbildningslängden varierar från fem veckor upp till något år.
Vuxenutbildningen i Sundsvall bedriver verksamhet inom grundläggande- och gymnasial utbildning för vuxna, Yrkesutbildning, Komvux som anpassad utbildning, Utbildning i svenska för invandrare (Sfi) samt yrkeshögskolan (YH). Verksamheten bedrivs både i egen kommunal regi och via externa utbildningsanordnare.
Vi söker dig som vill arbeta som specialpedagog/speciallärare inom enheten för gymnasiala teoretiska ämnen. Du kommer tillhöra ett arbetslag men i tjänsten kan också ingå uppdrag på andra verksamheter inom komvux,
Så här bidrar du i rollen som specialpedagog/speciallärare
Vi söker dig som vill vara en nyckelperson i arbetet med att skapa goda förutsättningar för elevers lärande. Du kommer att arbeta både förebyggande och åtgärdande.
Det dagliga arbetet innebär samarbete med lärare, specialpedagoger och andra professioner, för att tillsammans arbeta för elevens lärande och utveckling. Du kommer också ha kontakt med externa utbildare då vi har elever som läser på distans.
Din kompetens och erfarenhet
Du har lärarlegitimation och är utbildad speciallärare/specialpedagog med ämnesinriktning. Du har ämnesbehörighet inom grund- eller gymnasienivå och gärna inom matematik.
Din elevsyn är inkluderande och du har förmågan att se hur den enskilde elevens och gruppens behov bäst ska tillgodoses. Du har erfarenhet av antingen grundskola, gymnasieskola och/eller vuxenutbildning. Du är van att arbeta digitalt och har intresse att våga prova nytt.
Du är flexibel, utvecklingsinriktad och har mycket god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
Bra att veta
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
Rektor
Robert Hedlund 073-0238249
9893748