Speciallärare/Specialpedagog till Vuxenutbildningen
Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst / Speciallärarjobb / Härryda Visa alla speciallärarjobb i Härryda
2026-07-15
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Din arbetsplats
Vuxenutbildningen i Härryda kommun har totalt cirka 800 studerande. De skolformer som finns inom verksamheten är svenska för invandrare, komvux som anpassad utbildning, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning där det ingår vård- och omsorgsutbildning, yrkesvuxutbildning inom Göteborgsregionens kommunalförbund och validering samt yrkeshögskola. Viss uppdragsutbildning finns i dagsläget och den planeras att utökas.
Skolan präglas av mångfald och flexibilitet. Vuxenutbildningen ligger i Mölnlycke cirka 15 min från Göteborgs centrum.
Ditt uppdrag
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta stöd, kartläggning, elevsamtal och anpassning samt att delta i verksamhetens utvecklingsarbete. Uppgifterna innebär arbete med studerande allt från Svenska för invandrare till Yrkeshögskola. Undervisning i grupp, främst i anpassad studiegång, samt samverkan med socialtjänst, arbetsförmedling och andra organisationer förekommer. Kvällsundervisning kan förekomma.
Tjänsten är en semesteranställning och provanställning kan vara aktuellt.
Det här krävs för tjänsten
Du skall vara behörig speciallärare eller specialpedagog. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av vuxenutbildning. Det är också en fördel om du har erfarenhet av att söka finansiering för utvecklingsarbete.
Du har vana och intresse av att arbeta självständigt och har samtidigt lätt för att samarbeta med övrig personal kring eleverna. Du har erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller liknande utmaningar.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas. Utdrag ur misstankeregistret kan även bli aktuellt utifrån tjänst.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och vi ser att du är en mycket självgående person med en vilja att aktivt stötta eleverna i deras inlärning. Det är också viktigt att du är engagerad, har god samarbetsförmåga och en vilja att aktivt delta i vuxenutbildningens utvecklingsarbete.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-07 eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda Kommun
(org.nr 212000-1264)
435 80 MÖLNLYCKE Arbetsplats
Härryda kommun, Sektorn för socialtjänst Kontakt
Sveriges Lärare
Cristina Styrén cristina.styren@harryda.se 0766-494445 Jobbnummer
10003021