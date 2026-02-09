Speciallärare/specialpedagog till Sjöparksskolan
2026-02-09
Beskrivning av verksamheten
Sjöparksskolan är Gällivare Kommuns enda kommunala högstadieskola i tätorten och är beläget intill Sjöparken samt Isborgen, kommunens isarena. Skolan omfattar ca 410 elever och ca 55 personal. Skolan är nyligen ombyggd för att möta de krav som finns för en högstadieskola och är modern till sin utformning. Skolan arbetar mycket med att utforma goda lärmiljöer, kollegialt lärande och med att utforma hållbara strukturer för att rusta eleverna för framtiden. Skolan har även skolsköterskor samt skolkuratorer på plats på enheten. Här finns även specialpedagog, socialpedagog, studie- och yrkesvägledare. 2 st nyckelpedagoger arbetar med att utveckla vår digitala kompetens och skolan har husvikarie som arbetar med att täcka upp korttidsfrånvaro. Förstelärare arbetar med utveckling av ämnen. Skolan är uppdelat i 3 arbetslag som leds av varsin arbetslagsledare. Ny och obehörig personal handleds av erfarna och behöriga kollegor som introduktion och i det fortsatta vardagliga arbetet med undervisning. På skolan finns möjlighet för elever med behov att arbeta i mindre undervisningsgrupp. Förberedelseklass för nyanlända elever finns på skolan.Dina arbetsuppgifter
Du handleder pedagoger i specialpedagogiska frågor, bygger förtroendefulla relationer med personal, elever och vårdnadshavare samt samordnar insatser som behövs för att våra elever ska få optimala förutsättningar för att utvecklas. Åtgärdsprogram, extra anpassningar och organisatoriska frågor står ständigt i fokus för ditt arbete. En del av tiden arbetar du mot elever i behov av särskilt stöd, i början av terminen kommer du att arbeta med de elever som börjar åk 7. Du deltar i skolans arbetslag. Du kan även komma att bli mentor för elever. Du kommer att ingå i skolans elevhälsoteam ihop med rektor, specialpedagoger, kurator, skolsköterska samt representant från Centrala elevhälsanKvalifikationer
Lärare med legitimation och specialpedagogexamen. Du ska vara ansvarskännande, tydlig och driven samt ha lätt att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, lösningsfokus, nytänkande, intresse av och förmåga att samarbeta är kvaliteter som skolan värdesätter.Vi lägger även stor vikt på personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Utdrag ur belastningsregistret är ett krav innan anställning.
Gällivare kommun erbjuder dig
Ta del av friskvården: styrketräning och gruppträning, Dundret
Gratis bad 12ggr per månad
En friskvårdstimme per/vecka
Bli hälsoinspiratör på din arbetsplats
Ferieanställning
Utvecklingsmöjligheter: Få stöd av erfarna mentorer och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
Nära naturen: Kombinera din karriär med fantastiska friluftslivsmöjligheter i vackra Gällivare.
Innovativa arbetssätt: Vi satsar på modern pedagogik, samarbete och hållbar utveckling.
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: www.gallivare.se/lararjobbAnställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28.
Upplysningar
Rektor Pia Aspemo, tel 0970-818 878
Biträdande rektor Lena Hedman Aspebo, tel 0970-818 411
Biträdande rektor Marianne Salometsä, tel 0970-818 497
Rekryterare Ann-Louise Johansson, 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Ann-Louise Johansson ann-louise.johansson2@gallivare.se Jobbnummer
9731498