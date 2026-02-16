Speciallärare/Specialpedagog till Ransbergs skola
Ransbergs skola är en nybyggd landsbygdsskola, vackert belägen vid sjön Örlen. Med naturen som närmsta granne och en skolgård mitt i tallskogen erbjuder vi en unik lärmiljö som stimulerar både lärande, rörelse och lek. Vi söker nu en engagerad speciallärare som även kommer att ha delar av uppdraget kopplade till specialpedagogiskt arbete.
Tibro kommun, med 11 000 invånare, ligger i norra delen av Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv med en unik kompetens om möbler, inredning och logistik och ett rikt föreningsliv med många framstående idrottare. Tibro kommun jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder sina invånare en mycket uppskattad kommunal service!
I rollen som speciallärare kommer du att arbeta med kartläggningar, bedömningar och analyser på både individ- och gruppnivå. I nära samarbete med undervisande lärare utformar, följer du upp och utvecklar extra anpassningar och särskilt stöd. Du ansvarar för planering och genomförande av undervisning för elever både enskilt och i mindre grupper. Du arbetar systematiskt med att följa elevernas kunskapsutveckling och säkerställer att insatserna ger avsedd effekt. Din kompetens blir också viktig i arbetet med att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever.
Utöver specialläraruppdraget kommer en del av tjänsten att omfatta specialpedagogiskt arbete. Det innebär bland annat att du handleder och stöttar pedagoger i frågor som rör ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Du deltar aktivt i skolans elevhälsoarbete och bidrar till att skapa hållbara strukturer för samverkan mellan elevhälsa, arbetslag och undervisning. Du får också en betydelsefull roll i skolutvecklingsprocesser som rör tillgängliga lärmiljöer, elevhälsoarbete samt främjande och förebyggande insatser. En viktig del av ditt uppdrag är att bidra till att elevhälsans arbete blir en naturlig och integrerad del av skolans gemensamma uppdrag.
Du får stora möjligheter att forma tjänsten tillsammans med engagerade kollegor och blir en nyckelperson i skolans fortsatta utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad speciallärare och/eller specialpedagog och som har gedigen pedagogisk och didaktisk kompetens. Du är trygg i att driva specialundervisning och har erfarenhet av att organisera och leda undervisning för både enskilda elever och grupper. Du är skicklig på att analysera elevers skolsituation och föreslå ändamålsenliga insatser, och du har förmågan att handleda pedagoger både i akuta och i långsiktiga processer.
För att trivas hos oss behöver du uppskatta samarbete och ha lätt för att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är lösningsfokuserad, flexibel och har ett stort intresse för skolutveckling och elevhälsoarbete. Det är också viktigt att du håller dig uppdaterad på aktuell forskning och kan omsätta ny kunskap i praktiken.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern, nybyggd skola med cirka 150 elever och med direkt närhet till naturen. Du ges stort utrymme att påverka utformningen av ditt uppdrag och blir en del av ett nära samarbete med elevhälsoteam och arbetslag. Vi är en organisation som värdesätter helhetsperspektiv och samverkan mellan alla professioner.
