Speciallärare/specialpedagog till komvux i Örebro
2026-03-03
På Allbry arbetar vi för en tillgänglig och hälsofrämjande elevhälsa. Vår vision är att varje elev ska få rätt stöd, i rätt tid, och på ett sätt som fungerar i deras vardag. Våra uppdrag varierar i omfattning och form, men gemensamt är att du alltid får arbeta i ett sammanhang där profession, utveckling och elevens bästa står i centrum.
Varför välja Allbry?
Flexibla uppdrag och vi matchar dig utifrån dina önskemål.
Varierande upplägg, ibland med möjlighet till hybrid- och eller distansarbete.
Varierande omfattning med korta eller långa projekt.
Du blir en del av ett team där vi delar kunskap och erfarenhet med varandra.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Tjänsten är ett konsultuppdrag med anställning på Allbry. Just nu söker vi efter en speciallärare/specialpedagog till ett fysiskt uppdrag på plats på ett komvux i Örebro. Skolan önskar att konsulten är på plats Mån-Tor 08-12. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat hjälp med avkodningsträning en till en, att följa upp elevernas progression och göra fördjupade kartläggningar. Arbetsuppgifterna är dock flytande och det är viktigt att konsulten är flexibel och lyhörd för skolans behov.
Vi söker dig som
• Har speciallärare- eller specialpedagogexamen- speciallärarexamen är meriterande
• Har möjlighet att vara flexibel utifrån skolans önskemål
• Meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med vuxna
• Meriterande om du har erfarenhet av att använda Bravkod och programmet Trädet
Vi lägger stor vikt vid att matcha våra kunder med rätt person utefter deras önskemålAnställningsvillkor
Anställningsform: Visstidsanställning/projektanställning, ofta med möjlighet till förlängning
Omfattning: Mån-tors 08-12
Plats: Örebro
Start: Omgående/enligt överenskommelse
Rekryteringen sker löpande och kan komma att tillsättas snabbt så tveka inte med din ansökan!
Vill du veta mer eller har frågor? Kontakta oss på elsa@allbry.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Allbry AB
(org.nr 559163-7920), https://jobb.allbry.se/jobs/7322172-speciallarare-specialpedagog Jobbnummer
