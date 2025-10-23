Speciallärare/Specialpedagog till Innovitaskolan Norrtälje
Academedia Support AB / Speciallärarjobb / Norrtälje Visa alla speciallärarjobb i Norrtälje
2025-10-23
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Var med och ge barn förutsättningarna att forma sin egen framtid
Framtiden är full av möjligheter. På Innovitaskolan utbildar vi för varje framtid. Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.
Tillsammans med våra nyfikna och nytänkande lärare, pedagoger och medarbetare vill vi på Innovitaskolan göra skillnad för våra barn och elever, för varje framtid. Vi kombinerar traditionell undervisning, med moderna verktyg och metoder som förändrar lärandet. Därigenom ger vi dem redskap att forma sin egen framtid.
Vi arbetar nära varandra i tvärprofessionella årskursteam, för att ge våra elever bästa möjliga undervisning med chans att nå sin fulla potential.
På Innovitaskolan Norrtälje har du möjlighet att vara en del i en spännande utvecklingsresa där vi detta läsår lägger stor vikt vid våra prioriterade mål
• Likvärdig utbildning
• Trygghet och studiero
• Stöd och utveckling
• Rätten att inte bli kränkt
Detta söker vi
Vi söker dig som tillsammans med enhetens personal och ledning vill vara med och utveckla vår verksamhet med barn och elevers allsidiga utveckling i fokus.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av specialpedagogiskt uppdrag sedan tidigare. Som speciallärare/specialpedagog är du synlig och delaktig i verksamheten. I din roll stöttar, vägleder, genomför och driver du ett specialpedagogiskt arbete. Du trivs med att arbeta nära barn, elever och personal. Att skapa och upprätthålla goda och professionella relationer är en självklarhet i ditt arbete.
Vi söker dig som har erfarenhet av att systematiskt organisera, prioritera, följa upp och bevaka administrativt arbete kopplat till specialpedagogiska frågor t.ex. att stötta arbetslag i att upprätta pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram, men även vara ansvarig för att sammanställa och analysera dessa. Du är van att ansvara för och leda processer kopplat till arbete med åtgärdsprogram.
Det är för dig självklart att ha både en handledande roll mot personal, likväl som att du kan arbeta elevnära i samarbete med pedagoger, i ordinarie undervisning. Du kan möta elever inom ramen för den ordinarie undervisningen och vara ett stöd till både elever och pedagoger i dessa situationer, likväl som du kan vara ansvarig för att självständigt och tillsammans med andra, arbeta med elever i helklass, mindre grupp och individuellt, för att visa på värdefulla specialpedagogiska verktyg och metoder som gynnar elevernas utveckling.
Vi ser att elevhälsoarbete pågår på flera nivåer och det är avgörande att vi alla som arbetar i förskola och skola arbetar mot samma mål. För dig är det därför viktigt och självklart med ett nära och välfungerande samarbete mellan pedagoger och barn- och elevhälsans personal och du arbetar aktivt för att upprätthålla eller skapa detta.
Du är skicklig på att skapa en god överblick, genom rutiner och systematik, över såväl pedagogiska som administrativa och organisatoriska processer och du förstår hur dessa växelverkar och bidrar till en gemensam helhet, exempelvis när det gäller arbetet med pedagogiska utredningar, extra anpassningar, särskilt stöd och handledning.
Du har en mycket god analysförmåga och har lätt för att se mönster och samband. Det gör att det är självklart för dig att använda olika typer av data och information när du sedan föreslår riktade insatser på organisation- grupp- och individnivå. Du använder digitala plattformar och verktyg som ett självklart verktyg i ditt arbete.
Vi sätter ett stort värde på att du har god insyn och förståelse i elevers hela tid hos oss och din förmåga att handleda och stötta i såväl skola och fritidshem.
I elevhälsan arbetar vi tvärprofessionellt med stort fokus på det främjande och förebyggande arbetet, både på organisation- grupp- och individnivå. För dig är det självklart att du aktivt bidrar till detta arbete.
Vi söker dig som
• Har lärarlegitimation och behörighet att undervisa åk F-6
• Har speciallärare- eller specialpedagogexamen och tidigare erfarenhet av detta arbete
• Är lyhörd och nyfiken på barn och elevers upplevelse och behov
• Har god förmåga att skapa goda professionella relationer till barn, elever, vårdnadshavare och personal.
• Är mycket strukturerad och självständig i administrativt och pedagogiskt arbete
• Har erfarenhet och stor vana av att självständigt organisera och följa upp administrativt arbete kopplat till specialpedagogiskt stöd t.ex. pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram
• Känner dig trygg i att handleda och stötta personal, både konsultativt och i handfast arbeteOm tjänsten
Visstidsanställning tom juni 2026 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Deltid 80-100%
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna
Sofie Fridh, bitr. rektor sofiekatarina.fridh@innovitaskolan.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
