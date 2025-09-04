Speciallärare/specialpedagog Österslövs och Fjälkestads skola
2025-09-04
Kristianstads kommun har drygt 7 000 medarbetare som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet.
Är du erfaren specialpedagog eller speciallärare som trivs med att arbeta självständigt i mindre verksamheter? Vill du driva skolutveckling tillsammans med rektor och förstelärare? Då ska du söka denna tjänst! Vår specialpedagog har efter flera år sökt sig vidare till nya utmaningar och därför söker vi hennes efterträdare.
Österslövs skola (F-3) & Fjälkestads skola (4-6) är två mindre och välfungerade byskolor ca 10 minuter norr om Kristianstad (totalt ca 170 elever) med goda resultat inom både trygghet/trivsel och måluppfyllelse i ämnena. Du fördelar din tid mellan de båda skolorna (särskilda veckodagar på varje skola).
Vi satsar på att ge våra elever tidiga stödinsatser och gör regelbundna screeningar och uppföljningar som noggrant analyseras. Vi har ett välfungerande elevhälsoteam som kommit en bit på vägen gällande vårt främjande och förebyggande arbete men som också ständigt vill vidareutvecklas. Vi har ett stort engagemang och en tydlig vilja att lära nytt och därför gör vi gärna det lilla extra för att eleverna ska lyckas. Vi trivs och har roligt tillsammans i vardagen på ett prestigelöst sätt.
På skolorna har vi förmånen att under stora delar av skolveckan ha två undervisande lärare på plats i klassrummet. Båda verksamheterna har under en längre tid haft en stabil organisation med få lärarbyten och rektorsbyten. Sedan två år tillbaka arbetar vi med att utveckla "trevligt sätt och bemötande" men är på väg att ta ett nytt steg framåt i utvecklingsarbetet där specialpedagog/speciallärare blir en nyckelperson att driva skolutveckling tillsammans med förstelärare och rektor.
Under de närmaste åren kommer våra två skolor att slås samman till en när ny skola (F-6) ska byggas i Österslöv vilket blir en spännande resa. Goda möjligheter finns för överlämning från nuvarande specialpedagog.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta utifrån din specialistutbildning som speciallärare alternativt som specialpedagog på låg- och mellanstadiet.
Uppdraget innebär att vara undervisningsnära genom att planera och genomföra särskilt stöd på individ- och gruppnivå. Vidare ansvarar du för kartläggningar, utredningar, åtgärdsprogram och gör vid behov klassrumsobservationer samt handleder pedagoger.
Du kommer att arbeta nära våra lärare i syfte att skapa en inkluderande och stödjande lärandemiljö. Tillsammans med våra lärare, EHT och rektor följer du upp elevers resultat av undervisningen på individ- och gruppnivå. Du spelar också en viktig roll i mötena med vårdnadshavarna till elever i behov av stöd. Vidare kommer du att ingå i skolans elevhälsoteam och utvecklingsgrupp och där bidra med din kompetens och dina reflektioner kring skolornas framtida utvecklingsarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå.Kvalifikationer
Lärarlegitimation med behörighet att som speciallärare eller specialpedagog bedriva undervisning avseende särskilt stöd i årskurs 1-6 i matematik och svenska. Det är meriterande om du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik och svenska i åk 1-6 i grundskolan. Uppdraget kräver att du har erfarenhet av 3 års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet.
Du kan omsätta verksamhetens uppdrag när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Förmåga att anpassa arbetsmetoder och tillvägagångssätt till olika gruppers och individers förutsättningar krävs i rollen. Vi vill att du är väl förtrogen med och kan leva upp till de yrkesetiska principerna för lärare.
Givetvis är du väl förtrogen med aktuell pedagogisk och didaktisk forskning och kan omsätta dina fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling alternativ matematikutveckling i vardagen. Vi vill att du har god kunskap om och förmåga att arbeta utifrån rådande styrdokument. Givetvis kan du använda digital teknik i ditt arbete och har goda kunskaper avseende alternativa lärverktyg.
Du kan utöva ett situationsanpassat ledarskap som bygger på att du sätter dig in i elevernas situation och värderingar och möter dem där de befinner sig. Vilket innebär att du har förmåga att engagera, entusiasmera, stimulera och stärka eleverna till eget lärande och eget ansvar. Du har lätt för att skapa goda relationer till såväl elever som pedagoger och vårdnadshavare. Du är också flexibel inom ditt uppdrag och räds inte nya utmaningar eller utvecklingsområden. Vidare är du väl insatt och noggrann när du utför väsentlig dokumentation inom ditt yrkesområde, t ex kring att utföra pedagogiska utredningar och upprätta samt utvärdera åtgärdsprogram i samarbete med pedagogerna.
För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. Finns inga behöriga legitimerade lärare, kan du som är obehörig anställas tidsbegränsat enligt skollagen. När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig, enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ i skollagen.
ÖVRIGT
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vår ansökningsknapp, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 044-13 50 00 för en säker ansökningsprocess.
