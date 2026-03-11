Speciallärare/Specialpedagog/Lärare i särskild undervisningsgrupp
2026-03-11
Arboga grundskola befinner sig i en utvecklingsresa där undervisning på vetenskaplig grund, kollegialt lärande och långsiktig kvalitet står i centrum. Vi arbetar gemensamt för att stärka undervisningens kvalitet, skapa likvärdighet och ge alla elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas.
På Stureskolan märks denna utveckling tydligt. Vi är en 6-9-skola med stark framåtanda där kunskapsresultaten visar en uppåtgående trend. Vårt närvarofrämjande arbete har gett positiva effekter och vi fortsätter att utveckla undervisningen och elevhälsoarbetet för att fler elever ska nå längre.
Nu söker vi dig som är speciallärare, specialpedagog eller lärare med erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp, och som vill vara en nyckelperson i vårt arbete med elever i behov av särskilt stöd. I vår särskilda undervisningsgrupp strävar vi efter trygghet, kontinuitet och så få vuxna som möjligt runt eleverna. Det innebär att du behöver trivas med att undervisa i flera olika ämnen och att du ser helheten kring elevens skoldag. Hos oss blir du en del av ett elevhälsorelaterat sammanhang där undervisning, relationer och strukturer samspelar för att fler elever ska lyckas.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara en stabil och trygg vuxen för elever som behöver en anpassad lärmiljö.
Du kommer att:
• undervisa i flera av grundskolans ämnen
• skapa struktur, kontinuitet och tydliga rutiner för elevgruppen
• samverka med elevhälsoteamet i det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet
• planera, genomföra och följa upp undervisning och elevutveckling tillsammans med mentorer och ämneslärare
• ha tät kommunikation med vårdnadshavare.
Arbetet sker i nära samarbete med skolans elevhälsa och arbetslag, där helhetssyn och långsiktighet är centralt.
Viktigt att känna till är att i denna roll behöver du trivas med att undervisa i flera olika ämnen för att kunna ge eleverna en trygg och sammanhållen vardag med så få vuxna som möjligt. Kontinuitet och relationsskapande är därför en bärande del av uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
• utbildad specialpedagog, speciallärare eller legitimerad lärare med erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd
• van vid att arbeta strukturerat, relationsskapande och anpassningsbart trygg i klassrummet och i att leda mindre grupper
• kunnig kring relevant lagstiftning, pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram
• engagerad i skolutveckling och intresserad av att bidra i utvecklingen av undervisningen på Stureskolan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erfarenhet av särskild undervisningsgrupp, resursskola eller liknande är mycket meriterande.
I din ansökan vill vi att du bifogar din lärarlegitimation inklusive behörighetsförteckning.
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
(http://www.polisen.se/)
och ska gälla för arbete inom förskola och skola.Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare. Tillträde 2026-08-10.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Arboga kommun erbjuder friskvårdsbidrag, rökfri arbetstid och en arbetsmiljö där vi arbetar långsiktigt med kvalitet, likvärdighet och utveckling.Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
