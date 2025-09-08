Speciallärare/specialpedagog Kungsholmens grundskola
Stockholms kommun / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Kungsholmens grundskolas vision är att vara en skola att längta till.
Kungsholmens grundskola är en F-9 skola med ca 1100 elever och omfattar grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Arbetslagen är indelade per stadie. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef.
För att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt och på ett framgångsrikt sätt oavsett förutsättningar nå sin fulla potential är kunskaper, trygghet, glädje och sammanhang avgörande faktorer som vi lägger stort fokus vid.
Kungsholmens grundskolas vision är att vara en skola att längta till för våra elever, medarbetare och vårdnadshavare. Vi har höga förväntningar och höga resultat som vi systematiskt arbetar med för att vidareutveckla.
Din roll
Nu söker vi dig, en kompetent och alert utbildad speciallärare eller specialpedagog som längtar efter att få undervisa våra härliga elever.
I rollen arbetar du främst med att ge elever stödinsatser individuellt, i grupp och som stöd i ordinarie undervisning. Du skapar ett nära samarbete med lärare och pedagoger i arbetet i klassrum avseende anpassningar och särskilt stöd. Vi ser att du bidrar till stimulerande insatser även gällande elever med redan höga resultat.
Du är med och bland annat föreslår åtgärder och stödinsatser kring elever i behov av särskilt stöd. Du har ansvar för att skriva och sammanställa utredningar om särskilt stöd och att upprätta, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram. I detta arbete är det en självklarhet att du samarbetar med pedagogisk personal, elev och vårdnadshavare.
Du behöver vara flexibel och noggrann med att systematiskt dokumentera och följa upp elevresultat och effekter av insatser. Du ska vara bekväm att hantera förändringar som uppstår.
Du ingår som en viktig del i vår skolas elevhälsoteam.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
lärarlegitimation och behörighet att undervisa i flera av grundskolans ämnen,
speciallärarutbildning,
specialpedagogutbildning,
god samarbetsförmåga,
flexibilitet och lösningsfokus,
ett varmt, tydligt och professionellt bemötande mot elever, vårdnadshavare och kollegor,
förmåga att i samarbete med kollegor bidra till att utveckla goda lärmiljöer och anpassningar för alla elever även de med höga resultat,
förmåga att skapa positiva och framåtsyftande möten med elever, vårdnadshavare och kollegor,
erfarenhet av att skriva utredningar om särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Du har god kommunikationsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du har tidigare erfarenhet av arbete i elevhälsoteam och är väl insatt i gällande styrdokument.
Eftersom det i rollen ingår skriftlig dokumentation och muntlig kommunikation är det ett krav att du uttrycker dig mycket väl både i tal och skrift på svenska.
Stor vikt kommer att läggas vid din personlighet och din specialistkompetens.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen Kontakt
Pernilla Lundenmark pernilla.lundenmark@edu.stockholm.se 08-50808193 Jobbnummer
9497410