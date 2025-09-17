Speciallärare/specialpedagog F-6 till Saltängens och Duvnäs skola
Brinner du lite extra för att stötta elever som behöver det allra mest? Vill du arbeta på två familjära och välfungerande skolor belägna i ett naturskönt och lugnt villaområde? Söker du en stabil arbetsplats där du får utvecklas i din profession tillsammans med erfarna, kompetenta och samarbetsinriktade kollegor? Sök då rollen som speciallärare/specialpedagog på Saltängens och Duvnäs skola redan idag!
Ditt uppdrag
I rollen som speciallärare/specialpedagog arbetar du med elever i årkurs F-6 som är i behov av särskilt stöd i matematik och språk-, skriv- och läsutveckling.
Du undervisar och stöttar elever samt genomför individanpassade åtgärder i klassrummet, i mindre grupper och enskilt.
Du håller dig uppdaterad om nya rön och forskning inom specialpedagogik samt delar med dig av dina teoretiska kunskaper och din pedagogiska kompetens. Du observerar, dokumenterar, följer upp, skriver handlingsplaner, ansöker om tilläggsbelopp, upprättar åtgärdsprogram och pedagogiska utredningar samt genomför och analyserar screeningar och andra kartläggningar. Mycket av detta sker i samarbete med lärare och rektorsområdets övergripande specialpedagog. Tillsammans med specialpedagog och skolpsykolog handleder du kollegor och arbetslag i specialpedagogiska frågor. Du bjuder in till och leder möten med elever och vårdnadshavare för att informera om och diskutera valda insatser.
Du arbetar nära skolledning, lärare och elevhälsoteamet. Du är själv en del av skolans välfungerande elevhälsoteam, som består av skolsköterska, kurator, psykolog, skolledare och specialpedagog. Ni träffas varje vecka samt arbetar professionsövergripande med åtgärdande, främjande och förebyggande insatser.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- lärarlegitimation
- speciallärar- eller specialpedagogexamen
- god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- lärarlegitimation med behörighet att undervisa inom årskurs F-6
- erfarenhet av att arbeta som lärare inom låg- och/eller mellanstadiet
- erfarenhet av att arbeta som speciallärare, specialpedagog eller som lärare där du aktivt stöttat elever i behov av särskilt stöd och extra anpassning i språk-, skriv- och läsutveckling och/eller matematik
- kunskap i och erfarenhet av att kartlägga behov och dokumentera stödinsatser, såsom pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram
- erfarenhet av att handleda lärare
- god kunskap och erfarenhet av att stödja elever med NPF.
Är det här du?
För att lyckas i rollen behöver du både intresse och förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Din kunskap, relationsskapande förmåga och professionalitet skapar trygghet, tillit, förtroende och en god grund för lärande. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett tydligt och effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du kommunicerar och förklarar på ett pedagogiskt och tydligt sätt för elever, vårdnadshavare och kollegor. Som speciallärare är du trygg i din roll samt har både mod och förmåga att agera och fatta beslut utifrån din övertygelse, erfarenhet och specialistkunskap inom specialpedagogik. Du förstår att elever har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje elev. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Duvnäs skola (F-6 med cirka 220 elever) och Saltängens skola (F-3 med 100 elever) är två familjära och välfungerande skolor i ett naturskönt och lugnt villaområde nära hav och skog. Skolorna ligger bara 900 meter från varandra samt har goda kommunikationer och god tillgång till fri parkering. Vi har en väl inarbetad organisation samt arbetar aktivt med att skapa tydliga rutiner och traditioner. Vidare har vi nära samarbete mellan fritids och skolans övriga yrkesroller, där vi förstår och arbetar utifrån att fritids är undervisning. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/skuru-duvnasrektorsomrade/
Som speciallärare/specialpedagog hos oss får du erfarna, kompetenta och samarbetsinriktade kollegor som har arbetat länge på Duvnäs och Saltängens skola. Du får även möjlighet att samarbeta, nätverka och bolla med både rektorsområdets specnätverk och andra speciallärare i hela kommunen. Dessutom har du stöd från den centrala Barn- och elevhälsan i form av specialistkunskaper, system, utrustning, handledning och utbildning. Vi erbjuder dig varierande och utvecklande arbetsuppgifter där elevernas behov styr. Du kan till viss del också påverka, forma och utveckla rollen utifrån din kunskap och erfarenhet.
Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel, och en mångsidig intern stödfunktion.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor biträdande rektor Pontus Harryson på 070-431 98 08 och pontus.harryson@nacka.se
eller biträdande rektor/specialpedagog Ann Elffors på 070-4318333 och ann.elffors@nacka.se
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Välkommen med din ansökan senast 2025-10-02!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
