Speciallärare/Specialpedagog Anpassad grundskola
Timrå Kommun / Speciallärarjobb / Timrå Visa alla speciallärarjobb i Timrå
2026-04-20
, Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Timrå Kommun i Timrå
, Sundsvall
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en skola där relationer, trygghet och samarbete står i centrum?
Bergeforsens skola är en F-6-skola 15 minuter från centrala Sundsvall och alldeles bredvid E4. Skolan har en tydlig struktur, engagerade medarbetare och ett starkt fokus på trygghet, studiero och tillgänglig undervisning. Hos oss möts eleverna av vuxna som bryr sig, samarbetar och tar gemensamt ansvar för varje elevs utveckling och välmående. Bergeforsens skola är en F-6 skola - där alla kan trivas, utvecklas och känna arbetsglädje. Här samarbetar förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. På skolan går det idag ca 200 elever. De många olika verksamheterna är väl integrerade så att alla barn och vuxna känner tillhörighet och gemenskap.
På anpassad grundskola arbetar du med elever som har intellektuell funktionsnedsättning och kan även ha diagnoser som autism, ADHD, ADD, språkstörning och fysisk funktionsnedsättning. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden beroende på behov av stöd. Vi erbjuder undervisning anpassad efter varje elevs behov, med fokus på tydliggörande pedagogik, visuellt stöd och tecken som alternativ kommunikation (TAKK). Vi värdesätter ett strukturerat ledarskap som skapar en trygg miljö för elevernas lärande. Vårt mål är att alla elever ska lämna skolan med goda kunskaper, stark självkänsla och förmågan att välja sin bästa väg i livet. Vill du vara med och utveckla vår fantastiska verksamhet? Vi söker nu 1 speciallärare till vår verksamhet på Bergeforsens skola och de elever som läser ämnesområden, åk 1-6.
Planera och undervisa enligt läroplanen, både muntligt, skriftligt, praktiskt och digitalt.
Dokumentera och bedöma elevers utveckling.
Vara mentor/klasslärare för elever och samarbeta med vårdnadshavare. * Samverka med kollegor och elevhälsoteamet för att stödja elevernas utveckling.
Leda och fördela arbetsuppgifter för kollegor.
Använda tydliggörande pedagogik i undervisningen, både i tal, kroppsspråk, tecken och bilder.
Behärska digital teknik och integrera det i undervisningen.
Skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Aktivt främja elevernas hälsa och välmående.
Göra undervisningen spännande genom att ta tillvara på elevernas intressen.
Fokusera på elevernas lärande och arbeta för att alla når sin fulla potential.
Bidra till skolans utveckling genom idéer och förbättringsförslag.Kvalifikationer
Legitimerad speciallärare/specialpedagog med inriktning IF, med erfarenhet av anpassad grundskola.
Kreativ, empatisk och har en stark vilja att göra skillnad i elevernas liv.
Lösningsfokuserad och nyfiken.
God kommunikativ förmåga, både med elever och kollegor.
Strukturerad och ansvarsfull i arbetet.
Flexibel och anpassningsbar till nya situationer.
God samarbetsförmåga med kollegor, skolledning och övriga instanser.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Anställning kan ske under förutsättning att erforderliga beslut tas. En förutsättning för ett eventuellt anställningserbjudande är att utdrag från belastningsregistret kan visas upp, enligt Skollag 2010:800. Utdraget beställs från http://www.polisen.se/
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123686". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
Ribygatan 13 (visa karta
)
861 39 TIMRÅ Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Fredrik Hammarström fredrik.hammarstrom@timra.se Jobbnummer
9865014