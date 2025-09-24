Speciallärare/Specialpedagog, 50%, Ebba Brahe Gymnasium
Vill du vara med och skapa Sveriges bästa gymnasieskola?
Hösten 2021 öppnade Ebba Brahe Gymnasium på Kvarnholmen. Vår vision är att driva utbildning i världsklass och att ge våra elever Sveriges bästa kunskapsutveckling.
Vi söker nu en speciallärare eller specialpedagog på 50%. . Vi söker dig som är behörig speciallärare eller specialpedagog.Publiceringsdatum2025-09-24Profil
I din roll så arbetar du med stöd till elever och lärare. Det ingår att göra pedagogiska kartläggningar samt att arbeta enskilt med elever i behov av stöd. I din roll ingår handledning av lärare utifrån stöd och stimulans
Som speciallärare/specialpedagog är du en del av skolans elevhälsoteam där skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare ingår.
Vi värdesätter din stöttande förmåga, samt förmåga till samarbete med övrig personal. Du är prestigelös och nyfiken, och delar gärna med dig av dina kunskaper till dina kollegor. Du trivs i en föränderlig miljö där initiativ värderas högt.
Skolan och Kvarnholmen
Skolan ligger på Kvarnholmen med närhet till skog och hav. Trots att Kvarnholmen främst förknippas med industri består den till stor del av skärgårdsnatur och på öns östra spets, precis bredvid skolan, utvecklas nu det befintliga grönområdet till en oas med aktiviteter och rekreation. Det finns goda kommunikationer till Kvarnholmen och du tar dig med buss från Slussen på ca 15 minuter. Det går även bra att ta båten från Nybroplan eller från Lidingö som tar dig till Kvarnholmen på 20 minuter.
Din ansökan skickar du in på följande adress: rekrytering@ebgymnasium.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
