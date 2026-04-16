Speciallärare / Specialpedagog - resursskola / SU-grupp åk 7-9
2026-04-16
Speciallärare / Specialpedagog
Härnösands kommun är inne i en förvandlingsprocess där vi arbetar som ett enda lag och bygger och vårdar vårt varumärke tillsammans. Nu söker vi engagerade människor som vill vara med och bygga framtidens Härnösand.
Är du en driven person som ser möjligheter och lösningar och gillar att ha stort utrymme att påverka din arbetsmiljö och din arbetsplats? Får du energi av utveckling, problemlösning och kollegor som vill samarbeta? Vill du göra skillnad i unga människors liv? Välkommen till oss på Hedda Wisingskolan!
Hedda Wisingskolan inkl Hedda Wising resursskola och SU-grupp är en 7-9-skola med ca 360 elever och 55 medarbetare. Vår skola är en plats för utmaningar, nyfikenhet och lärande, en plats där alla kan trivas, växa och utvecklas, både elever och personal. Här arbetar vi i arbetslag i mycket nära samarbete med elevhälsan för att möjliggöra en god helhetssyn på elevens studier och mående.
Skolan arbetar med tydligt fokus på internationellt nätverkande och har Erasmusackreditering och därigenom välfinansierade möjligheter till samarbete och utbyten med andra länder inom främst EU. Skolan har mycket goda IKT-förutsättningar där alla elever använder sig av bärbara datorer i en en-till-en-lösning och digitala läromedel i alla ämnen, god tillgång till digitala stödmaterial, välfungerande lärportal för planering, kommunikation, betyg och bedömning.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en behörig Specialpedagog / speciallärare, eller i andra hand en ämneslärare, till vår lilla undervisningsgrupp med elever främst inom autismspektrat. I gruppen finns även elever med andra NPF-behov. Tillsammans med specialpedagog, resurspersoner, elevhälsoteam och skolledning bidrar du till att skapa ett stabilt och tryggt mindre skolsammanhang för elever i behov av särskilt stöd. Mentorskap ingår i tjänsten. Vi söker särskilt dig som har erfarenhet av riktat arbete med elever med problematisk skolfrånvaro.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation och är behörig att undervisa i årskurs 4-9 alternativt årskurs 7-9. Du har också tidigare erfarenhet av att undervisa elever i liten grupp, elever med problematisk skolfrånvaro, elever med autism och/eller andra NPF-behov. Vi söker en person med kunskaper om hur man som pedagog planerar, designar och organiserar lektioner för elever med olika förutsättningar/kunskapsnivåer. Utifrån dessa elevers behov är egen flexibilitet och lyhördhet avgörande både i relationen till elever och till vårdnadshavare. Likaså är förståelse för behovet av kontinuitet i klassrummet mycket viktig. Du bör också ha god erfarenhet av dokumentation kring elevers behov. Du förväntas att både bedriva undervisning i grupp och stötta och handleda dina arbetskamrater.
För att lyckas i rollen som specialpedagog/speciallärare tror vi att du är en trygg, självständig, engagerad, positiv och tydlig person som genom att arbeta relationellt med elever kan förmedla en känsla av sammanhang och inspirera till studier. Daglig flexibilitet är ett måste då verksamheten är både dynamisk och sårbar. Vi tror att du är övertygad om att alla kan lyckas i skolan genom att du ser hela människan och dess utvecklingspotential. Hos oss samarbetar alla funktioner på skolan tillsammans för att uppnå hög måluppfyllelse, därför bör samarbete komma naturligt för dig. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, samt har en god digital kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då du ska verka i ett tight och engagerat team.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Du kan därför bli kontaktad före sista ansökningsdag.
För arbete inom skolan krävs ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten:
Tjänsten är ett vikariat på 100% som eventuellt kan komma att omvandlas till en tillsvidaretjänst på sikt om lärarlegitimation finns.
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Start:
Till höstterminsstart 2026 eller enligt överenskommelse. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-122628".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403)
Gånsviksvägen 2 (visa karta
)
871 60 HÄRNÖSAND Kontakt
Erik Juntikka erik.juntikka@harnosand.se
