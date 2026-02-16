Speciallärare sökes till rektorsområde D, Stigtomta Skola
2026-02-16
Division Utbildning har över 1900 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att ge barn, ungdomar och vuxna en bra utbildning. Vårt fokus är att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån deras egna förutsättningar. Hos oss finns några av samhällets viktigaste tjänster och du kan vara säker på att ditt arbete kommer att spela en stor roll i många människors liv.
Vi ansvarar bland annat för 31 förskolor, 17 grundskolor, anpassad grundskola, Nyköpings gymnasium, anpassad gymnasieskola samt vuxenutbildning på Campus Nyköping.
Vår organisation
F-9-verksamheten omfattar 17 grundskolor och anpassad skola, fördelade på sju rektorsområden. Varje område har rektor, biträdande rektorer och elevhälsoteam. Med skolor både i tätort och på landsbygd arbetar vi för ökad likvärdighet, integration och hög kvalitet i den kommunala skolan.
De senaste åren har vi utvecklat vårt systematiska kvalitetsarbete och ett gemensamt språkutvecklande arbetssätt. Varje skola har schemalagd tid för konferenser, utvecklingsarbete och samverkan.
Om rektorsområdet
II rektorsområde D finns tre skolor. Stigtomta skola och Släbroskolan som är F-6 skolor och Råby som är F-3 skola. I rektorsområdet finns ca 750 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 samt tillhörande fritidshem. Rektorsområdet är på väg att expandera genom att det pågår en nybyggnation av Släbro anpassad för 700 elever.
Skolledningsgruppen arbetar tätt tillsammans och består av en rektor och fyra bitr. rektorer med tydliga ansvarsområden. Fokus ligger på en väl fungerande elevhälsa och arbetet med en ökad måluppfyllelse där kollegialt lärande är bärande.
Stigtomta skola
Publiceringsdatum 2026-02-16
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med dina kollegor arbetar för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna. Som speciallärare ingår du i skolans elevhälsoteam och deltar i det pedagogiska stödet på skolan. Du arbetar utifrån läroplanen och omsätter läroplanens mål till meningsfullt lärande för eleverna.
Du har redskap för att analysera elevers utvecklingsmöjligheter och anpassa arbetssätt mot deras behov. Du arbetar aktivt för att undanröja hinder, utveckla arbetet med stödinsatser och ger stöd i arbetet för elever i behov av särskilt stöd.
På skola är varje pedagog en betydelsefull pusselbit. Vi är till för alla elever och måste därför vara mycket flexibla. Vi har ett starkt elevfokus och det pedagogiska arbetet utgår från elevernas behov. Du kommer att arbeta både förebyggande och direkt, dels i klass eller med elevgrupper av varierande storlek, dels med enskilda elever. I ditt arbete ingår dokumentation och uppföljning av dokumentation och du deltar i olika forum som elevhälsoteam, elevhälsokonferenser, elevhälsostund osv.Kvalifikationer
Du har lärarexamen och är legitimerad speciallärare. Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete. Du har ett tydligt ledarskap, ett lågaffektivt förhållningssätt, tålamod, mod, struktur och engagemang. Du är en närvarande pedagog som utmanar och stimulerar eleverna till utveckling. Du skapar tillitsfulla relationer till eleverna och deras vårdnadshavare. Erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov är ett krav. Rollen förutsätter att du kan planera, anpassa och genomföra undervisning utifrån varje elevs individuella behov och förutsättningar.
Du har en vilja att samarbeta och ser möjligheter före svårigheter. Ett positivt förhållningssätt är något vi värderar högt. Digitala verktyg är ett naturligt inslag i din undervisning.
Från och med 1 december 2013 gäller legitimationskrav vid tillsvidareanställning. Bifoga din legitimation i din ansökan.
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En snabbt växande kommun med hållbarhetsfokus och god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Ostlänken, en del av Sveriges nya stambanor med resecentrum i Nyköpings centrum och vid Skavsta. Utvecklingen kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om arbetsmarknad och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 300 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.
