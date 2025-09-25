Speciallärare/särskilt skicklig lärare i matematik till Falkbergsskolan
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Speciallärarjobb
2025-09-25
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Är du en passionerad, engagerad och skicklig speciallärare i matematik? Vill du vara med och skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö för elever med särskilda behov? Då kan det vara just dig vi söker!
Vi söker en speciallärare/särskilt skicklig lärare i matematik för arbete med elever i behov av särskilt stöd till Falkbergsskolan i Tullinge.
Som speciallärare är du en viktig del i elevernas utveckling och i strävan mot en god måluppfyllelse och att eleverna ges goda förutsättningar för lärande. Du kommer att ingå i skolans stödteam och samarbeta nära våra speciallärare/specialpedagoger i svenska och vår lärstudio för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sina studier.
I rollen som speciallärare kommer du att arbeta direkt med elever, både i grupp och i mindre sammanhang. Du kommer att arbeta med att anpassa undervisningen efter varje elevs behov och använda alternativa lärmetoder och arbetssätt för att utveckla elevernas förmågor i matematik. Tillsammans med övriga medlemmar i stödteamet skapar du en helhetssyn för varje elevs lärande och trygghet.
Du behöver ha god kunskap i skolans styrdokument och förmågan att tillämpa det i ditt dagliga arbete. Det är viktigt att du har god didaktisk- och pedagogisk förmåga samt att du har kunskap kring relevanta digitala verktyg och arbetar utifrån evidensbaserad forskning. För att passa som speciallärare hos oss är det viktigt att du är flexibel, strukturerad, resultatinriktad och duktig på att bygga relationer.
Vi erbjuder dig
- Ett utvecklande och stimulerande arbete på en välkomnande och inkluderande arbetsplats.
- Ett nära och bra samarbete med skolans speciallärare i svenska, specialpedagog, stödteam och elevhälsoteam.
- En möjlighet att göra skillnad för elever genom att ge individuellt anpassad undervisning och skapa goda förutsättningar för lärande.
- Engagerade kollegor och ett positivt arbetsklimat.
Du som söker till ossPubliceringsdatum2025-09-25Kvalifikationer
- Legitimerad lärare i matematik för åk 6-9 med speciallärarkompetens
- Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, dyskalkyli, språkstörning och NPF
- Förmåga att anpassa undervisningen efter individuella behov och lärstilar
- Goda kunskaper i svenska och förståelse för olika lärsvårigheter
- Engagemang för att skapa en trygg och stimulerande lärmiljö för alla elever
- Lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
Meriterande:
- Speciallärarexamen
- Erfarenhet av handledning och professionsutveckling för matematiklärare
- Erfarenhet av att arbeta i tvärprofessionella team
- Erfarenhet av att använda digitala verktyg och anpassade läromedel för elever med särskilda behov
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollOm företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FALS/2025:00026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Lena Berg lena.berg@botkyrka.se Jobbnummer
9527183