Speciallärare samt yrkeslärare till Blekinge Naturbruksgymnasium
Ronneby kommun / Speciallärarjobb / Ronneby Visa alla speciallärarjobb i Ronneby
2025-09-10
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommunPubliceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta på Blekinge Naturbruksgymnasium som speciallärare samt med vissa yrkeskurser.
Som speciallärare på Blekinge Naturbruksgymnasium kommer du att arbeta tätt tillsammans med vår specialpedagog. Du kommer också att samarbeta med övriga pedagoger på skolan och du kan även vid tillfälle komma att ha en egen undervisningsgrupp.
Din uppgift blir att tillsammans med specialpedagogen se till att samtliga elever får det stöd de behöver för att klara sin utbildning på bästa sätt. Detta sker framförallt i klassrummet tillsammans med ämnesläraren.
Eleverna på skolan går olika yrkesinriktningar men många läser till högskolebehörighet utöver sin yrkesexamen.Kvalifikationer
Vi önskar en legitimerad speciallärare. Du skall vara väl förtrogen med gällande styrdokument. Du skall också ha ett brinnande intresse för eleverna och deras resa mot att nå målen.
Du måste ha förmåga att undervisa i yrkeskurser, mot hund och häst samt med vissa redskap.
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276668-2025-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837), https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/blekinge-naturbruksgymnasium.html Kontakt
Rektor
Boel Forslund boel.forslund@edu.ronneby.se 0457617440 Jobbnummer
9500956