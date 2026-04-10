Speciallärare, Rödabergsskolan anpassad grundskola
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Om Rödabergsskolan
Rödabergsskolan är en F-9 skola utöver det vanliga!
Vi ligger i Vasastan med närhet till Odenplan, Hagaparken och nya Hagastaden. Vi stormtrivs här i våra nya fräscha lokaler och på en arbetsplats som växer.
"Våra elever har drömmar och vågar följa dem"
På Rödabergsskolan ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
• Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
• Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
• Genom goda relationer fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
• Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Vår anpassade grundskola växer så det knakar! Det här läsåret har vi utökat vår anpassade grundskola och vi erbjuder dig en möjlighet att vara med på denna spännande resa. Du får möjlighet att arbeta i helt nya lokaler och kommer till en personalgrupp med gott arbetsklimat och en stark vilja att samarbeta för att uppnå gemensamma mål. Tjänsten är en tillsvidaretjänst som speciallärare vår anpassade grundskola och mentor för en av våra klasser där majoriteten läser ämnen.
Våra klasser i anpassad grundskola är lokalintegrerade. Under läsåret 25/26 har vi haft 28 elever inskrivna som läser både ämnen och ämnesområden. Till nästa läsår räknar vi med att utöka verksamheten samt starta KTT. Personalen som arbetar i den anpassade grundskolan består av förskollärare, speciallärare, resurspedagoger och elevassistenter. Under fritidshemstiden samarbetar vi med grundskolans fritidshem.
Du har huvudansvaret för undervisningen, arbetsledning av elevassistenter, kontakter med vårdnadshavare och övriga aktörer. Tillsammans med drivna och kompetenta kollegor och med stöd av skolledning har du ett ansvar för att alla elever skall nå sina mål och för helheten i verksamheten. Du är engagerad, initiativrik, positiv och har en god samarbetsförmåga. I ditt arbete är du tydlig och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi arbetar dagligen med verktyg som främjar våra elevers kommunikation och deras möjligheter till utveckling, exempelvis alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och tecken som stöd (TAKK).Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning.
Du ska ha tidigare erfarenhet av att arbeta i anpassad grundskola.
Du ska ha kunskap om autism och intellektuell funktionsnedsättning.
Du är väl förtrogen med alternativ och kompletterande kommunikation, TAKK och AKK.
Du är en god förebild, gillar struktur och ordning, är full av idéer, och ser varje interaktion med eleverna som en möjlighet.
Du har en god samarbetsförmåga, arbetar bra i team, är initiativrik och ser till helheten för varje elev.
Just nu rekryterar vi även en lärare mot fritidshem som vill vara med att utveckla vårt fritidshem i anpassad grundskola. Motivera i ansökan vad som lockar dig att arbeta i anpassad grundskola. Vi kommer att genomföra intervjuer löpande under annonseringstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Ta chansen att arbeta på vår nyrenoverade och växande skola. Kom och bli vår kollega och bidra till vår utveckling och gemensamma framtid!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
113 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Biträdande rektor
Elin Olander elin.olander@edu.stockholm.se 076-1244826 Jobbnummer
9848532