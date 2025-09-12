Speciallärare Rinkebyskolan anpassade grundskola åk F-9
Rinkebyskolan är en kommunal skola i Stockholms stad. Vi välkomnar alla elever i grundskolans årskurs 7-9 samt anpassad grundskolas årskurs F-9. Skolan är belägen alldeles intill Rinkeby centrum med bra kommunikationer såväl med tunnelbana som bussar till pendeltågstationer.
Vår verksamhetsidé är att med små klasser, hög lärartäthet och 100% legitimerade lärare ge eleverna goda förutsättningar att utveckla sina förmågor i alla ämnen. Genom digitala läromedel och verktyg samt en grund i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt får eleverna extra stöd utifrån där de befinner sig just nu. Rinkebyskolan är en skola som präglas av mångfald och här arbetar personal och elever digitalt och språkutvecklande för att underlätta förståelse och kommunikation.
Vi erbjuder
Arbete i Rinkebyskolans anpassade grundskola, F-9.
Din roll
Vi söker dig som är flexibel och lösningsinriktad och van att arbeta i en dynamisk miljö där vi behöver hantera utmaningar både kortsiktigt och i längre perspektiv. Du måste ha vana att arbeta med elever med flerfunktionsvariationer på tidig utvecklingsnivå, IF och utmanande beteende.
Undervisningen bedrivs i anpassade klassrum och ämnessalar för att kunna erbjuda en stimulerande och upplevelsebaserad skoldag för våra elever. Arbetslaget består av behöriga speciallärare, lärarassistenter och elevassistenter med lång erfarenhet av uppdraget. Verksamheten fokuserar på undervisningsutveckling via samplanering, samundervisning och sambedömning i kollegialt lärande med mentorsmöten och elevhälsomöten för att skruva på det gemensamma uppdraget. Funktionell kommunikation är den centrala metod vi arbetar med i all undervisning. Undervisande personal får löpande handledning av logoped anställd på skolan.
Din kompetens och erfarenhet
Vi lägger Vi söker dig som är behörig speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Du bör ha adekvat lärarbehörighet och erfarenhet av målgruppen. Du kommer att undervisa i samtliga fem ämnesområden i samorganisation med kollegor i arbetslaget. Som pedagogisk ledare i klassrummet är det av stor vikt att du kan organisera undervisningen och handleda och involvera elevassistenterna och på så sätt skapa en trygg och innehållsrik skoldag för våra elever.
Tjänstens omfattning är 100 % med arbetsuppgifter som mentor och undervisande lärare.
Tillträde efter överenskommelse.
