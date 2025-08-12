Speciallärare på Vega skolas anpassad grundskola
2025-08-12
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Arbetsplatsbeskrivning
Vill du vara med och forma framtidens skola? Sök då till nya Vega skola!
I augusti 2023 öppnade Vega skola - ett för Haninge kommun unikt projekt där kultur- och fritidsförvaltningens och utbildningsförvaltningens personal har ett tätt samarbete i dessa lokaler, för att skapa möjligheter till ett bredare lärande.
Vega skola ligger i Vegastaden; ett nybyggt område strax söder om Stockholm med pendeltågsstationen precis bredvid skolan. Byggnaden som i sig är ett av de hetaste och mest bevakade byggprojekten i Stockholm, har utöver verksamhet för skola, förskola och förskoleklass till årskurs 9, även en fullstor idrottshall, allmänt bibliotek, fritidsgård, kulturskola, orkestersal och ett café. Skolans lokaler är rymliga, modernt inredda och innehåller allt som krävs för en högkvalitativ undervisning. Fullt utbyggd rymmer skolan ca. 750 elever i årskurserna F-9, fritidshem samt en anpassad grundskola. Dagtid används våra lokaler av skolan. Efter skoltid bedriver kulturskola, föreningar, privatpersoner och andra aktörer verksamhet i lokalerna. Kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningens personal kommer således att i dessa lokaler samarbeta tätt för att skapa möjligheter till ett bredare lärande.
Du kommer ha stor möjlighet att påverka din framtida arbetsplats.
Låter allt du hittills läst inspirerande och spännande? Då är det dig vi söker!
Välkommen till en skola där vi skapar framtid tillsammans!
Den anpassade grundskolan har fullt moderna och luftiga lokaler som är anpassade efter att bedriva en kvalitativ undervisning för våra elever och ligger i botten på huset med en egen skolgård, och har fullt utbyggd ca 500 kvm att tillgå. Idag består vår anpassade grundskola av 4 klasser, en klass i åk 1-3 ämnesområden, en klass åk 4-6 ämnen och två klasser åk 6-9 ämnesområden. Arbetslaget består av lärare och elevassistenter som samarbetar tätt ihop för att stötta och hjälpa eleverna, med en stor flexibilitet mellan klasserna.
Arbetsbeskrivning
Som speciallärare mot ämnesområden är du med och utvecklar den anpassade grundskolans pedagogiska verksamhet. Arbetet består av att tillsammans med elevassistenterna i klassen planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisningen utifrån våra styrdokument och verksamhetens mål. Det pedagogiska ansvar som lärare har, för att eleverna ska nå målen, kräver ofta uppfinningsrikedom, kreativitet och flexibilitet. I uppdraget som lärare krävs god förmåga att analysera barnets behov och förmåga att använda en för eleven och gruppen väl anpassad metodik. I tjänsten ingår mentorskap och undervisning enligt anpassade grundskolans läroplan.
- Legitimerad och behörig Speciallärare mot anpassad grundskola inom ämnesområden med behörighet intellektuell funktionsnedsättning.
- Erfarenhet av bildstöd och alternativ kommunikation är ett måste.
- Vi ser att du har ett gott bemötande till såväl elever, föräldrar som kollegor.
- För oss är problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och relationell kompetens viktig.
- Du arbetar lugnt och systematiskt med lågaffektivt bemötande samt har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och föräldrar.
- Du ser det som en självklarhet att samverka med dina kollegor samt att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring extra anpassningar och särskilt stöd.
- Du är väl insatt i hygienfrågor, matsituationer och andra delar för barnets välbefinnande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Vi eftersträvar en jämlikhet och mångfald på vår arbetsplats. Anställningsvillkor
• En spännande möjlighet att skapa din egen verksamhet för en ny grupp elever i en nybyggd skola.
• Friskvårdsbidrag
• Tillgång till gym i kommunhuset
• Handledning vid önskemål Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
