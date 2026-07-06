Speciallärare och projektmedarbetare att stötta till studier
Älvkarleby Kommun / Speciallärarjobb / Älvkarleby Visa alla speciallärarjobb i Älvkarleby
2026-07-06
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Välkommen till Älvkarleby kommun – en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet – älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta – med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-06Beskrivning
Tjänsten är en projektanställning under 29 månader finansierad av medel från Europeiska socialfonden (ESF). Det är en tjänst som projektmedarbetare där du arbetar som speciallärare i projektet SAMSA - Samverkan för studier och arbete.
Projektet ska utveckla och erbjuda insatser för individer som står långt från studier och arbetsmarknad, för att främja ökad närvaro och minska studieavbrott inom KAA, Introduktionsprogrammen och vuxenutbildnings olika former. Insatser för att stärka individers möjlighet att påbörja / fullfölja gymnasiestudier inom kommunal vuxenutbildning, folkhögskola eller andra studieformer. Samt uppsökande och motiverande arbete i syfte att stärka individernas möjligheter till etablering på arbetsmarknaden.Dina arbetsuppgifter
Lokal projektmedarbetare ansvarar tillsammans med delprojektledare för det operativa arbetet mot deltagarna i kommunerna. Bidra med underlag till rapportering av budget och verksamhet till den regionala nivån. Deltar i den regionala projektgruppens arbete, alla spridningsaktiviteter, utbildnings- och utvärderingsinsatser samt alla andra projektrelaterade arbetsuppgifter. Kunskaper i integrering av de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering för att kunna implementera dessa i verksamheten. Tjänsten innebär uppsökande och motiverande arbete med målgruppen för att stimulera till studier.
Utifrån kompetens som speciallärare stötta och handleda i studier för att deltagare ska kunna genomföra sina studier och få godkända resultat. Tillsammans med deltagare kartlägga behov av stöd.Kvalifikationer
Du har speciallärarexamen och god erfarenhet inom utbildningsverksamhet. Som projektmedarbetare och lärare har du lätt att driva arbetet framåt, har lätt att samarbeta med människor, har goda pedagogiska kunskaper. Du är van att ta egna initiativ och har ett gott bemötande samt lätt för att skapa förtroende och relationer med andra människor.
Övrig information
Frågor om tjänsten besvaras från den 11 augusti pga. semestertider.
Giltig ID-handling och rätt att arbeta i Sverige
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med.
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Krigsplacering för tillsvidareanställda medarbetare
Som tillsvidareanställd i Älvkarleby kommun är du krigsplacerad på din ordinarie arbetsplats.
E-rekrytering och personuppgifter
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby Kommun
(org.nr 212000-0258), https://www.alvkarleby.se
Centralgatan 3 (visa karta
)
814 21 SKUTSKÄR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fredrik Thörner, Sveriges Lärare alvkarleby@sverigeslarare.se Jobbnummer
9992942