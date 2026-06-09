Speciallärare mot intellektuell funktionsnedsättning till Högsbogårdsskolan
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2026-06-09
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-09Beskrivning
Högsbogårdsskolan är en anpassad grundskola med inriktning ämnesområden som är en dynamisk verksamhet där fantasi och kreativitet ges stort utrymme. Musik och andra estetiska uttryck tycker vi om. På vår arbetsplats är det av vikt att elever och pedagoger känner lust att lära, är delaktiga och får sina färdigheter insatta i ett sammanhang.
Våra elever kräver att man har en god förmåga att samverka med vårdnadshavare och andra aktörer utanför skolan, för att skapa en helhetssyn på elevernas behov. Våra elever befinner sig på en tidig utvecklingsnivå och med påtaglig omvårdnads- och egenvårdsbehov.Dina arbetsuppgifter
Som speciallärare arbetar du för att genom din undervisning lära och utmana elever att nå sin fulla potential och kunskapsutveckling. Ditt uppdrag är att utforma och anpassa undervisningen för att möta elevernas specifika behov och för att vägleda elevassistenter i att stödja eleven genom den. Undervisningen hos oss är upplevelsebaserat där lek och lärande går hand i hand. Som exempel arbetar vi med multisensoriskt musikdrama, vattendans och BiM (Body in Music). Du som speciallärare ansvarar för elevernas kunskapsutveckling genom att kartlägga elevernas pedagogiska och didaktiska behov och omsätta det i en pedagogisk praktik.
Hos oss är du en drivande part i utvecklingen av verksamheten, vilket i förlängningen ger eleverna bättre förutsättningar. Vi arbetar kollegialt för att ständigt utveckla undervisning och bedömningskompetensen.
Det ingår att leda arbetslagsmöten varje vecka. Du ansvarar för planering, genomförande, analys, bedömning av undervisning samt information kring det pedagogiska arbetet. Du ska vara skicklig på att se dina kollegor i ditt arbetslag och delegera samt följa upp den pedagogiska planeringen. Du ska kunna ge respons på det arbete som utförs på ett genomtänkt och respektfullt sätt.
Vi erbjuder dig:
en positiv miljö där elever och vuxna växer
fokus på utbildningsuppdraget
hög personaltäthet
ferietjänst
närvarande chef
många goa skratt Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Du har förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande och främjande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer för att leda till en ökad måluppfyllelse.
Du har digital kompetens och förmåga att stötta våra elever med hjälp av digitala verktyg. Rollen kräver att du kan utrycka dig obehindrat i svenska i både tal och skrift. Vi ser också att du har kunskap om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Det är meriterande om du har kunskaper i taktil kommunikation.
Som person är du trygg i att leda andra vuxna, är lyhörd och erbjuder delaktighet. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du visar på och har en mycket god samarbetsförmåga mellan alla kollegor.
På ett skickligt sätt ska du undervisa elever och fånga deras intressen. I mötet med varje enskild elev gör du skillnad för att sträva mot en ökad måluppfyllelse. Du visar med ett stort hjärta att du ser varje elev. Du är positiv, idérik och har humor. Slutligen är du öppen, har ett stort tålamod och förmåga att se helheten kring eleverna.
Du som är under utbildning är också välkommen att söka.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Lars Smith, Sveriges Lärare lars.smith@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9955044