Speciallärare mot IF till Grillskas anpassade gymnasium, Liljeholmen
Stadsmissionens skolstiftelse / Speciallärarjobb / Stockholm Visa alla speciallärarjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stadsmissionens skolstiftelse i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Vi växer och söker dig som vill arbeta med oss i vår anpassade gymnasieskola. Vi är en liten gymnasieenhet med ca 60 elever och ett väl sammansvetsat lärarteam som växer. Vi söker en kollega som är legitimerad och erfaren speciallärare mot IF och gärna har svenska/kärnämnen. Du tycker om att driva utveckling och vill hjälpa oss att stärka vårt team och verksamhet. Som speciallärare hos oss möter du elever med olika typer av utmaningar på två nationella program. Du kommer arbeta systematiskt, förebyggande och främjande med frågor som dyker upp i löpande verksamhet. Kartläggning av elevers studiesituation, stödbehov och anpassningar ingår i rollen. Kommunikation med vårdnadshavare samt externa kontakter med myndigheter förekommer också. Enheten är i ett utvecklingsarbete såväl som i en expanderingsfas. Du kommer ingå i ett team med tydliga rutiner samt stöd till både elever och personal.
Våra skolor arbetar med en stark värdegrund för samhällsförbättring och lika värde. Därför är det viktigt för oss att du delar vår värdegrund. Kvalifikationer
För denna tjänst behöver du ha fullgjord speciallärarutbildning mot IF i din lärarlegitimation. Du ska ha erfarenhet av anpassade gymnasieskolan.
Vi söker dig som är flexibel, trygg, kommunikativ, lyhörd och kan välja olika angreppssätt för att hitta lösningar. Du är prestigelös och trivs i en miljö där vi samarbetar och hjälps åt för att utveckla verksamheten.
I våra skolor är det personliga mötet viktigt. Du bör därför trivas med att arbeta med ungdomar i allmänhet och att stödja dem i sin utveckling mot starkare självkänsla och egenmakt. Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov samt förmågan att skapa goda relationer.
Du är nyfiken och arbetar aktivt för att varje elev ska utvecklas så långt det är möjligt. Du har höga förväntningar och vågar utmana varje elev utifrån sina förutsättningar.
Det är viktigt för oss att du motiveras av att utmana dig själv, dina kollegor och elever för att bidra till din egen såväl som skolans och elevernas utveckling och välmående. Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt ök.
Kontakt: Susanna Bergholm Van Ampt 073-6739240susanna.bergholm@grillska.se
Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer.
Vid övertalighet inom Stadsmissionens Skolstiftelse kommer utannonserad tjänst i första hand att erbjudas anställda inom stiftelsen.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Grillska gymnasiet Liljeholmen:https://www.grillska.se/grills...https://www.instagram.com/gril...
Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation som driver gymnasieutbildning på Grillska gymnasiet, Grillska gymnasiesärskolan och vuxenutbildning på Stadsmissionens Yrkeshögskola. Med cirka 3 000 elever är vi en av Sveriges största idéburna skolaktörer.
Skolstiftelsen arbetar efter en pedagogisk modell med gemensamma aktiviteter och arbetssätt. Det innebär bland annat att våra utbildningar präglas av samhällsengagemang, entreprenörskap och hälsa och har en tydlig verklighetsanknytning.
Att vara idéburen innebär framför allt att vi inte styrs av några andra intressen vår vision - en skola för ett mänskligare samhälle. Skolorna är friskolor som drivs i stiftelseform, vilket innebär att det inte finns någon ägare som tar ut vinst. Eventuellt överskott går till utveckling av verksamheten.
Stiftelsegrundaren Stockholms stadsmission har drivit utbildning redan 1857 och vi delar samma grundläggande, humana människosyn och värdegrund.
Genom utbildning kan vi förebygga utanförskap och stärka individens tro på sig själv och sin egen förmåga och arbeta mot vår vision om en skola för ett mänskligare samhälle. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadsmissionens Skolstift
, https://grillska.se/ Arbetsplats
Stadsmissionens Skolstiftelse Jobbnummer
9531265