Speciallärare mot IF till Anpassad gymnasieskola Grillska Liljeholmen
2026-04-29
Sök till vårt speciallärarkollegium på anpassad gymnasieskola
Vår anpassade gymnasieskola växer och nu söker vi dig som vill arbeta med oss i vår enhet som delar lokaler med gymnasieskolan i Liljeholmen. Inför hösten 2026 behöver vi utöka med flera kollegor som är legitimerade och har speciallärarkompetens mot intellektuell funktionsnedsättning. Vi rekryterar nu lärare främst inom barn och fritid, svenska, matematik, idrott och hälsa, historia och samhällskunskap.
Du har stort elevfokus och är en relationell lärare med förmåga att anpassa din undervisning efter elevernas behov. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med kollegialt lärande och systematisk pedagogisk utveckling. Som speciallärare hos oss möter du elever på de nationella programmen hälsa, vård och omsorg samt handel och service. Kartläggning av elevers studiesituation, stödbehov och anpassningar ingår i rollen. Kommunikation med vårdnadshavare samt externa kontakter med myndigheter förekommer också. Vi vill att du drivs av att skapa goda kontakter med omgivande samhälle.
Enheten för anpassad gymnasieskola är i ett utvecklingsskede såväl som i en expanderingsfas. Det ger dig stora möjligheter att vara med och påverka rutiner och hur verksamheten ska utvecklas. Våra skolor arbetar utifrån en stark värdegrund för ungas samhällsengagemang och allas lika värde och det är därför viktigt för oss att du delar vår värdegrund.Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
För att söka behöver du ha fullgjort din speciallärarutbildning mot IF som tillägg till din lärarlegitimation. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat i anpassad gymnasieskola.
Vi söker dig som är flexibel, trygg, kommunikativ, lyhörd och kan välja olika angreppssätt för att hitta lösningar. Du är prestigelös och trivs i en miljö där vi samarbetar och hjälps åt för att utveckla yrkesprofilerna och undervisningen.
Du ska trivas med att arbeta med ungdomar i allmänhet samt drivas av att stödja deras utveckling mot starkare självkänsla och egenmakt. Vi värdesätter din förmåga att möta eleverna utifrån deras kunskaper och behov samt förmågan att skapa goda relationer. Det är viktigt för oss att du samarbetar väl med dina kollegor och att du blir en god kraft i vårt arbete framåt mot ett mänskligare samhälle.Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: Enligt ök.
Kontakt: Susanna Bergholm Van Ampt 073-6739240susanna.bergholm@grillska.se
Vi eftersträvar en arbetsplats med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
Inför anställning begär vi alltid registerutdrag från polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer.
Vid övertalighet inom Stadsmissionens Skolstiftelse kommer utannonserad tjänst i första hand att erbjudas anställda inom stiftelsen.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
grillska.se/grillska-gymnasiet-anpassad-gymnasieskola-liljeholmen/
Om vår skolorganisation
Grillska gymnasieskolorna drivs av Sveriges största idéburna huvudman på gymnasienivå. Att vi är idéburna innebär att vi drivs i stiftelseform och som non-profit-organisation och vi är samtidigt icke-konfessionella och icke-politiska. Totalt har stiftelsen ca 3 000 elever varav drygt 60 går på i vår anpassade gymnasieskola i Liljeholmen. Därutöver finns vi i Eskilstuna, Liljeholmen, Kungsholmen, Uppsala, Västerås och Örebro.
Vi drivs av vår vision om ett mänskligare samhälle och hos oss får alla dagliga omvärldssamtal och engagemangsutbildning. Stadsmissionens Skolstiftelse eftersträvar omfattande samverkan med omgivande samhälle och är representerade i flera nationella sammanhang. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: susanna.bergholm@grillska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadsmissionens Skolstift
117 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Grillska gymnasieskolorna Kontakt
Biträdande rektor
Susanna Bergholm Van Ampt susanna.bergholm@grillska.se Jobbnummer
9883315