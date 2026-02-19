Speciallärare mot IF med specialpedagogisk kompetens
2026-02-19
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Råbyskolan i Bro är belägen nära naturen. Det är en anpassad skola med både grundskola och gymnasieskola. Gymnasieskolans program är det individuella programmet för den anpassade gymnasieskolan. Vi har cirka 82 elever på skolan och cirka 42 medarbetare. Vi fokuserar på tidiga insatser, rätt insatser och stöd, trygghetsarbete och välkomnar en dialog med dig som är vårdnadshavare
Vill du vara med och göra verklig skillnad för elever med stora behov? Vi söker en erfaren och trygg speciallärare som brinner för att skapa tillgängliga lärmiljöer och som har gedigen kompetens i att stödja personal som arbetar med elever med svår beteendeproblematik och utåtagerande beteenden.
Hos oss blir du en nyckelperson i skolans elevhälsoarbete och en viktig resurs i att stärka personalens kompetens, utveckla arbetssätt och bidra till en trygg och lärande skolmiljö.
Som speciallärare i vår anpassade skola arbetar du både strategiskt och nära verksamheten. Du ger handledning, gör pedagogiska utredningar, bidrar i det systematiska kvalitetsarbetet och arbetar tillsammans med skolans personal för att säkerställa att eleverna får rätt stöd - varje dag.
Du blir en del av ett engagerat elevhälsoteam och har en central roll i arbetet kring elever i omfattande stödbehov.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
- Ge strukturerad handledning till personal som arbetar med elever med utmanande och utåtagerande beteenden.
- Stötta arbetslag i lågaffektivt bemötande, relationsskapande strategier och arbete i affektdrivna situationer.
- Genomföra pedagogiska kartläggningar, beteendeanalyser och bidra till individanpassade stödinsatser.
- Arbeta med utveckling av tillgängliga lärmiljöer - både fysiska, pedagogiska och sociala.
- Samverka i tvärprofessionella team inom elevhälsan samt med vårdnadshavare och externa aktörer.
- Bidra till skolans utvecklingsarbete och arbetssätt kopplat till trygghet, studiero och bemötande.
Vi söker dig som har:
- Speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning med specialpedagogisk kompetens.
- Erfarenhet från anpassad skola.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med elever med svår beteendeproblematik och utåtagerande beteenden.
- Van att handleda, vägleda och kompetensutveckla personal.
- God kunskap om NPF, beteendestöd och anpassningar i lärmiljöer.
Det är meriterande om du även har:
- Kompetens inom AKK (t.ex. TAKK, PECS, PODD).
- Utbildning inom låg-affektivt bemötande, Studio 3, NVC eller motsvarande.
- Erfarenhet av PBS eller annan beteendestödsmodell.
- Erfarenhet av arbete i tvärprofessionella team och komplexa elevärenden.
För att trivas i rollen ser vi att du är:
- trygg, stabil och har hög konflikttålighet
- empatisk och relationsskapande
- analytisk, strukturerad och självständig
- tydlig i din kommunikation och samarbetsinriktad
- en person som inspirerar och stärker andra
Vi erbjuder
Hos oss finner du Ett engagerat och professionellt elevhälsoteam. Möjlighet att påverka och utveckla skolans arbetssätt. En arbetsplats som värdesätter trygghet, kvalitet och långsiktighet. Fortbildning utifrån verksamhetens behov och din kompetensprofil.
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 31 mars 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Utbildningskontoret, Förskola och grundskola, Råbyskolan
Ylva Hultblad 0851832255
9751754